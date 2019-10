Vokietijos gynybos ministrė Sirijoje siūlo steigti kontroliuojamą saugumo zoną

A. Kramp-Karrenbauer šią savaitę vyksiančio NATO susitikimo metu žada pristatyti planą, kuriuo Sirijoje, išilgai sienos su Turkija, siūlys steigti tarptautiniu mastu kontroliuojamą saugiąją zoną.

Pirmadienio vakarą Vokietijos gynybos ministrė teigė, kad jos planui pritarė ir Vokietijos kanclerė Angela Merkel. Siūlymą A. Kramp-Karrenbauer pristatys ketvirtadienį prasidedančio NATO gynybos ministrų susitikimo Briuselyje kuluaruose.

Jei planui būtų pritarta, tai galimai paskatintų regione dislokuoti Vokietijos ir Europos pajėgų, Europos šalys labiau įsitrauktų į Sirijos konfliktą.

„Šia saugumo zona būtų siekiama atnaujinti kovą prieš terorizmą ir prieš „Islamo valstybę“ (IS), kuri šiuo metu nevykdoma, – interviu su DW reporteriais sakė A. Kramp-Karrenbauer. – Ja taip pat užtikrintume stabilizaciją regione, kad vėl būtų galima atkurti civilių gyvenimą ir kad pabėgėliai galėtų savanoriškai sugrįžti“.

Nors A. Merkel į pasiūlymą žiūrėjo teigiamai, griežtą kritiką dėl gynybos ministrės plano išsakė Krikščionių demokratų sąjungos (CDU) koalicijos partnerė Socialdemokratų partija (SPD). Bet koks Vokietijos karinis įsitraukimas pirmiausia turėtų būti patvirtintas Bundestage.

„Situacija Šiaurės Sirijoje yra tiesiogiai susijusi su Europos ir Vokietijos saugumo interesais, – sakė gynybos ministrė. – Mano manymu, situacija reikalauja didesnio Europos įsitraukimo“.

Steigiant saugią zoną būtų siekiama atnaujinti kovą prieš IS, kuri beveik sustojo po to, kai spalio 9 dieną Turkija Šiaurės Sirijoje pradėjo puolimą. Turkijos puolimas yra nukreiptas prieš Sirijos kurdus, kurie buvo pagrindiniai JAV sąjungininkai kovoje su IS.

Vokietijos gynybos ministrė siūlo prie pajėgų, kurios tęs kovą prieš IS ir vykdys rekonstrukcijos darbus, dėl kurių pabėgėliai galės sugrįžti į regioną, prijungti ir Turkijos bei Rusijos, svarbios Basharo al-Assado sąjungininkės, pajėgas.

„Konfliktas gali būti išspręstas „sukuriant tarptautiniu mastu kontroliuojamą saugumo zoną ir į tai įtraukiant Turkiją ir Rusiją, siekiant situacijos regione deeskalacijos“, – dpa reporteriams sakė A. Kramp-Karrenbauer.