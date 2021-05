Vokietijoje dėl COVID-19 antrus metus iš eilės atšaukiamas alaus festivalis „Oktoberfest“

Pasak jo, pareigūnai „sunkia širdimi“ nusprendė atšaukti visame pasaulyje Bavariją garsinantį festivalį, bet tai buvo būtina dėl niekaip nemažėjančių pandemijos skaičių ir didžiulio krūvio ligoninėms.

„Oktoberfest“ vėl bus surengtas ir vėl bus didelis“, – pažadėjo M. Soederis.

Vokietijoje šiuo metu galioja griežtas karantinas, draudžiami dideli susibūrimai. 7 dienų sergamumo rodiklis yra 146,9 atvejo 100 tūkst. gyventojų.

Bavarijos rodiklis yra kiek mažesnis už nacionalinį vidurkį – 145,4 atvejo 100 tūkst. gyventojų, nurodo Roberto Kocho institutas.

„Oktoberfest“, paprastai kasmet vykstantis nuo rugsėjo pabaigos iki spalio pradžios, vėliausią kartą buvo atšauktas pernai, o prieš tai – per Antrąjį pasaulinį karą.

Tačiau nukentėti nuo epidemijų alaus festivaliui nėra naujiena. Dėl choleros jis nevyko 1854 ir 1873 metais.

„Oktoberfest“ paprastai dalyvauja apie 6 mln. lankytojų iš viso pasaulio. Šiemet jis turėjo vykti nuo rugsėjo 18 dienos iki spalio 3-iosios.

Dėl to, kad per festivalį statomos didelės palapinės būna sausakimšos žmonių, suvartojama daug alkoholio, taip pat dėl to, kad gali būti atvežta naujų viruso atmainų iš užsienio, būtų pavojinga šiemet organizuoti „Oktoberfest“, pažymėjo M. Soederis.

„Klasikinėse alaus palapinėse didžiuosiuose festivaliuose socialinio atstumo, kaukių ir kitų priemonių praktiškai neįmanoma įgyvendinti“, – sakė M. Soederis po derybų su Miuncheno meru Dieteriu Reiteriu (Dyteriu Reiteriu).

Pernai atšaukus „Oktoberfest“, maždaug 50 šio pietinio Vokietijos miesto didelių alaus barų ir kitų įstaigų laikydamiesi griežtų taisyklių surengė mažesnes šventes. Meras D. Reiteris išreiškė viltį, kad su tam tikrais apribojimais ir vėl galės dirbti alaus barų terasos.

Kad ir kaip buvo sunku atšaukti „Oktoberfest“, būtų buvę blogiau, jei miestas būtų dar ilgiau delsęs ir turėjęs atšaukti festivalį jau vykstant pasirengimo darbams, sakė jis.

„Asmeniškai man tai nebuvo lengvas sprendimas, nes tai nepaprastai svarbi data mero kalendoriuje, – pabrėžė D. Reiteris. – [Bet] daug svarbiau, kad tai didžiulis apmaudas milijonams gerbėjų visame pasaulyje.“

Pagal praėjusį mėnesį priimtą įstatymą, regionuose, kur 7 dienų sergamumo rodiklis tris dienas iš eilės viršija 100 atvejų 100 tūkst. gyventojų, apribojami asmenų kontaktai, uždaromi laisvalaikio ir sporto objektai, uždaroma daug parduotuvių arba apribojamas jų darbas, skelbiama naktinė komendanto valanda.

Tačiau Vokietijoje įsibėgėjant vakcinavimui, o užsikrėtimo atvejų skaičiaus augimui pradedant lėtėti, vyriausybė pirmadienį svarstė naujas laisves paskiepytiesiems.

Kai kurios žemės jau atšaukė kontaktų ribojimą paskiepytiems žmonėms, o vyriausybė planuoja iki savaitės pabaigos parengti nacionalines taisykles.

Vis dėlto finansų ministras Olafas Scholzas (Olafas Šolcas) žiniasklaidos grupei „Funke“ pirmadienį sakė, kad „vis dar nelabai yra ką pasakyti“ dėl tokių didelių renginių kaip „Oktoberfest“.

Pasak jo, „kol kas“ nereikėtų leisti rinktis didelėms minioms uždarose erdvėse.