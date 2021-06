Vokietija tikisi gauti daugiau „Moderna“ vakcinos dozių

Tikimasi, kad liepos mėnesį bus tiekiama 1,33 mln. dozių per savaitę, o ne 733 tūkst., kaip planuota anksčiau. Tuo metu rugpjūčio mėnesį farmacijos bendrovė turėtų siųsti 2,57 mln. dozių per savaitę, o rugsėjį – 2,95 mln. dozių per savaitę.

Remiantis naujausiais duomenimis, JAV gamintoja Vokietijai iš viso planuoja pristatyti 5,32 mln. vakcinos dozių liepą, 10,25 mln. – rugpjūtį ir 14,5 mln. – rugsėjį. Anot Sveikatos apsaugos ministerijos, tai suteiktų papildomą postūmį skiepų kampanijai.

Be to, be jau planuojamų siuntų, artimiausiomis savaitėmis šalies vakcinavimo centrus ir gydytojus turėtų pasiekti 5 mln. dozių „AstraZeneca“ ir 1 mln. dozių „Johnson & Johnson“ vakcinų.