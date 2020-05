Vokietija ketina gegužę atidaryti visas parduotuves ir mokyklas

„Net ir po pirmųjų švelninimo žingsnių, pradėtų balandžio 20 d., naujų užsikrėtimų skaičius išliko žemas“, – sakoma dokumente, kuriame taip pat pabrėžiama, kad Vokietijoje neužfiksuota nauja infekcijos banga, todėl galima dar labiau švelninti karantiną.

Iki šiol į pamokas mokyklose galėjo sugrįžti tik egzaminams besiruošę moksleiviai. Nuo kitos savaitės bus atidaryti vaikų darželiai ir pradinės mokyklos.

„Žingsnis po žingsnio mokyklos priims visus moksleivius ir imsis tinkamų higienos priemonių bei užtikrins socialinio atstumo reikalavimų laikymąsi“, – teigiama projekte.

Planuojama, kad vėliau trečiadienį projektą patvirtins kanclerė Angela Merkel ir 16 Vokietijos federalinių žemių premjerai. Tiesa, kiekviena federalinė žemė pati spręs, kaip ir kada atnaujinti universitetų darbą.

Pasak politikų, visos parduotuvės galės atsidaryti, tačiau bus įvesti „higienos, įėjimo ir eilių kontrolės“ reikalavimai.

Iki šiol Vokietijoje leista atsidaryti tik parduotuvėms, kurių plotas siekia ne daugiau nei 800 kv. metrų.

Federalinės žemės taip pat spręs, ar nuo gegužės 9 d. atidaryti restoranus, taip pat bus priimami sprendimai dėl teatrų, koncertų salių, naktinių ir sporto klubų.

Vis dėlto, vienas karantino apribojimas išliks ilgam laikui, tikėtina, keliems mėnesiams – bus draudžiami dideli renginiai, tokie kaip sporto varžybos, kultūriniai renginiai ir festivaliai.

Projekte nurodoma, kad tokie renginiai bus draudžiami „mažiausiai iki rugpjūčio 31 d.“

Be to, karantinas vėl bus sugriežtintas, jei užsikrėtimo koronavirusu atvejų skaičius vėl pradės augti. Jei per 7 dienas viename mieste ar rajone bus užfiksuota daugiau nei 50 naujų užsikrėtimų 100 tūkst. gyventojų, tas miestas ar rajonas privalės atitinkamai įvesti karantiną.

Jei naujų užsikrėtimų bus registruojama tik viename židinyje, pavyzdžiui, slaugos namuose, tada karantino apribojimai bus taikomi tik tam židiniui.

Vyriausybės nutarimo projekte taip pat numatoma rekomendacija vokiečiams laikytis atstumo vienam nuo kito ir dėvėti kaukes viešose vietose.