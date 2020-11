Vengrijoje padidėjus sergamumui COVID-19 grąžinama ekstremalioji padėtis

„Atėjo laikas imti naujų žingsnių, kad galėtume apsaugoti ligoninių gebėjimą veikti, taip pat norint apsaugoti senyvų žmonių gyvybes“, – sakoma per V. Orbano „Facebook“ puslapį paskelbtame premjero vaizdo pranešime.

Vadinamoji „ypatingoji teisinė tvarka“ – ekstremalioji padėtis, leidžianti vyriausybei valdyti leidžiant įsakus – įsigalios trečiadienio vidurnaktį vietos (1 val. Lietuvos) laiku, pridūrė V. Orbanas.

„Turime atidėti į šalį politinius debatus – reikalingi spartūs veiksmai ir savalaikės priemonės“, – perspėjo premjeras ir pridūrė, kad priešingu atveju ligoninių pajėgumai galėtų būti viršyti iki gruodžio vidurio.

Parlamento bus prašoma pratęsti ekstremaliąją padėtį 90 dienų. Be to, nuo ketvirtadienio įsigalios komendanto valanda, taikoma nuo vidurnakčio iki 5 val. vietos laiku.

Tarp kitų priemonių yra reikalavimas sporto ir kitokiuose renginiuose žiūrovams sėdėti paliekant dviejų krėslų tarpą, taip pat būtinai dėvėti kaukes. Pažeidėjams gali būti taikomos griežtos baudos ir įstaigų uždarymas.

Pastarosiomis savaitėmis Vengrijoje sergamumas COVID-19 smarkiai viršijo per pirmąją pandemijos bangą pavasarį stebėtus lygius. Be to, spalį Vengrijoje mirė daugiau koronavirusu užsikrėtusių žmonių negu per ankstesnius keturis mėnesius kartu paėmus.

Antradienį Vengrijoje buvo užfiksuotas naujas paros mirštamumo rekordas, užgesus 84 koronavirusu užsikrėtusių žmonių gyvybėms. Bendras epidemijos aukų skaičius šalyje padidėjo iki 1 973, o ligoninėse gydomų COVID-19 pacientų – iki 4 767.

Anksčiau ekstremalioji padėtis dėl koronaviruso pandemijos Vengrijoje buvo įvesta kovą. Ji buvo atšaukta birželį.