V. Putinas savo metiniame kreipimesi piktinasi Vakarais

Metinis Rusijos lyderio pranešimas didele dalimi skirtas karui Ukrainoje, Kremliaus pradėtam prieš beveik metus.

„Kreipiuosi į jus sunkiu ir svarbiu mūsų šaliai momentu, kai visur pasaulyje vyksta dideli pokyčiai“, – sakė V. Putinas aukščiausiems Rusijos pareigūnams ir politiniam elitui.

V. Putinas dažnai teisina savo invaziją į Ukrainą kaltindamas Vakarų šalis, esą jos kelia grėsmę Rusijai. Kyjivas ir Vakarai laiko 2022-ųjų vasario 24-ąją Maskvos pajėgų pradėtą Ukrainos puolimą neišprovokuotu.

Savo kalboje V. Putinas pareiškė, esą Vakarai sukėlė karą, apkaltino juos eskaluojant konfliktą ir piktinosi NATO plėtra į Rytus.

„Nė viena pasaulio šalis neturi tiek karinių bazių, kiek JAV“, – tvirtino jis.

„Tai jie pradėjo karą. O mes naudojame jėgą, kad jį sustabdytume“, – sakė V. Putinas.

Jis taip pat pažadėjo kruopščiai ir sistemingai tęsti Maskvos puolimą Ukrainoje.

Be to, V. Putinas apkaltino Vakarus dėl karo Ukrainoje eskalavimo po to, kai Kyjivo sąjungininkai pažadėjo atsiųsti Ukrainai naujų ginklų.

„Atsakomybė už Ukrainos konflikto kurstymą, jo eskalavimą, aukų skaičių... visiškai tenka Vakarų elitui“, – sakė V. Putinas.

Vakarai supranta, kad „neįmanoma nugalėti Rusijos mūšio lauke“, todėl vykdo agresyvias informacines atakas, iškraipydami istorinius faktus, kėsindamiesi į Rusijos kultūrą, religiją ir vertybes, sakė V. Putinas.

„Vakarų elitas neslepia savo tikslo – sukelti Rusijos strateginį pralaimėjimą. Tai reiškia, kad su mumis nori baigti kartą ir visiems laikams“, – sakė V. Putinas.

Paminėdamas dar vieną dažną savo karo pateisinimą, V. Putinas teigė, kad jo pajėgos gina civilius Ukrainos regionuose, kuriuos Maskva tvirtina aneksavusi, nors jos pajėgos niekada jų visiškai nekontroliavo.

Jungtinės Tautos smerkia bandymą neteisėtai aneksuoti Ukrainos žemes ir ragina tarptautinę bendruomenę „nepripažinti jokių Rusijos paskelbtų sienų pakeitimų“.

„Mes giname žmonių gyvybes, savo namus, – tvirtino V. Putinas. – O Vakarai siekia neriboto dominavimo“.

Savo ankstesnėse kalbose jis piktindavosi NATO esą keliama grėsme Rusijai ir pasitelkdamas savo šalies istoriją teisindavo invaziją.

V. Putinas tradiciškai kasmet kreipiasi į didelę įstatymų leidėjų ir valstybės pareigūnų auditoriją, o kalbą transliuoja visi Rusijos valstybiniai televizijos kanalai. Nors Konstitucija įpareigoja prezidentą kreipimąsi į Federalinį Susirinkimą rengti kasmet, 2022 metais V. Putinas jos taip ir neperskaitė.

Politikos analitikė Tatjana Stanovaja sakė, kad veikiausiai „šis kreipimasis bus labai aršus ir juo bus siekiama įžūliai nutraukti santykius su Vakarais“. Atsižvelgiant į JAV prezidento Joe Bideno (Džo Baideno) vizitą Kyjive pirmadienį, „gali būti padaryta papildomų redagavimų, kad jis būtų dar griežtesnis“, sakė ji.

Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas žurnalistams sakė, kad kalbos atidėjimas susijęs su V. Putino darbo grafiku, tačiau Rusijos žiniasklaida tai sieja su daugybe nesėkmių, kurias Rusijos pajėgos patyrė mūšio lauke Ukrainoje.

Praėjusiais metais Kremlius taip pat atšaukė du kitus didelius metinius renginius – V. Putino spaudos konferenciją ir pagal griežtą scenarijų rengiamą telefoninį maratoną, kurio metu žmonės užduoda prezidentui klausimus.