V. Putinas: branduoliniame kare laimėtojų nėra

„Kaip viena iš Branduolinio ginklo neplatinimo sutarties susitariančiųjų šalių, Rusija visapusiškai paklūsta šiai sutarčiai, – teigė V. Putinas laiške, adresuotame Niujorke vykstančios konferencijos dėl šios sutarties dalyviams. – Branduoliniame kare laimėtojų nėra ir toks karas neturėtų būti pradėtas.“



V. Putinas tokius savo komentarus išsakė po to, kai Jungtinių Tautų (JT) vadovas Antonio Guterresas pirmadienį perspėjo, kad pasaulis „yra vos per vieną nesusipratimą, per vieną klaidą nutolęs nuo branduolinio susinaikinimo“.