Ukrainos prezidentas ir pirmoji ponia sveikina Naujųjų metų proga: yra tik vienas noras

„Šiandien trokštate stebuklų? Ukrainiečiai juos jau seniai kuria patys. Norite tikrų draugų? Mes jau išsiaiškinome, kas jie tokie. Norite tikros meilės? Šiais metais tai pajutome labiau nei bet kada. Norite tikėjimo ir vilties? Abu ilgai tarnauja ginkluotosioms pajėgoms. Norite jaukumo namuose? Tai yra ten, kur esame mes ir mūsų artimieji. Norite šviesos? Ji yra kiekviename iš mūsų, net kai nėra elektros. Norite nuotykių ir kelionių? Dabar ukrainiečiai jų gavo per daug. Taigi šiandien yra tik vienas noras. Ir jis išsipildys ne per stebuklą, o mūsų darbą. Per kovą. Su savitarpio pagalba. Su žmogiškumu. Laimingų Naujųjų metų! Mūsų pergalės metai“, – rašoma sveikinime.