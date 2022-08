Iš Ukrainos leista išplaukti dar keturiems laivams

Tarptautinio susitarimo išgabenti iš Ukrainos apie 20 mln. t grūdų milijonams maisto stokojančių žmonių Afrikoje, Viduriniuose Rytuose ir Azijoje įgyvendinimą prižiūrinti institucija informavo, kad pakrauti laivai iš Čornomorsko ir Odesos uostų turi išplaukti pirmadienį.

Ukraina, Rusija, Turkija ir Jungtinės Tautos praėjusį mėnesį pasirašė susitarimus, numatančius saugų koridorių krovinių laivams iš Rusijos kariuomenės blokuojamų Ukrainos uostų per ukrainiečių kariuomenės užminuotus vandenis. Keturis mėnesius galiosiantis susitarimas įgyvendinamas vangiai. Pirmasis laivas pagal jį išplaukė praėjusį pirmadienį.

Pastaruosius keturis karo mėnesius Rusija bando užimti Ukrainos rytinį Donbaso regioną, kur promaskvietiški separatistai dalį teritorijos kontroliuoja jau aštuonerius metus.

Pastarąją parą rusams ir separatistams apšaudant miestus Ukrainos dar kontroliuojamoje dalyje žuvo penki civiliai, pranešė ukrainiečių pareigūnai.

Didžiosios Britanijos Gynybos ministerija eilinėje savaitgalio analizėje nurodo, kad netrukus turėtų prasidėti nauja Rusijos invazijos fazė, kai kovos pasislinks į vakarus ir pietus prie maždaug 350 km fronto linijos, einančios maždaug nuo Zaporižios iki Rusijos okupuoto Chersono.

Chersonas yra už 227 km nuo didžiausio Ukrainos uosto Odesos, tad konflikto suintensyvėjimas šiame rajone galėtų paveikti tarptautinį susitarimą dėl grūdų gabenimo.

Mykolajivo miestas, laivų statyklų centras, kasdien apšaudomas rusų raketomis, yra dar arčiau Odesos. Regiono administracijos vadovas Vitalijus Kimas sakė, kad anksti sekmadienį buvo apšaudytas vienas pramonės objektas miesto pakraštyje.

JAV įsikūręs strateginių studijų centras „Institute for the Study of War“, remdamasis ukrainiečių pareigūnais pranešė, kad rusai „toliau telkia daug karinės įrangos“ miestelyje, esančiame kitoje Dnipro upės pusėje priešais Chersoną. Taip tikriausiai siekiama apsaugoti aprūpinimo kelius į miestą ir įrengti gynybines pozicijas kairiajame upės krante.

Ukrainiečių pareigūnai iš pradžių skeptiškai vertino susitarimą dėl grūdų eksporto ir reiškė įtarimus, kad Maskva bandys pasinaudodama laivyba sutelkti karių jūroje arba leisti ilgo nuotolio raketas iš Juodosios jūros, kaip karo metu yra ne kartą dariusi.

Pagal susitarimus laivus iš Ukrainos turi išlydėti kariškiai; laivai, kuriems leidžiama gabenti tik grūdus, trąšas ir maistą, turi būti tikrinami. Patikrinimus atlieka komandos iš minėtų trijų šalių ir JT atstovų. Į Ukrainą atplaukiantys laivai taip pat tikrinami, nes jiems neleidžiama gabenti ginklų.

Jungtinis koordinavimo centras pranešė, kad trys penktadienį išplaukę krovinių laivai Turkijos Bosforo sąsiaurį turi perplaukti sekmadienį, po patikrinimų. Su Panamos vėliava plaukiojantis „Navi Star“, gabenantis 33 tūkst. t grūdų Airijai, baigtas tikrinti ir rengiasi plaukti.

Turkijoje įregistruotas „Polarnet“, plaukiantis į Turkiją, ir Maltoje įregistruotas „Rojen“, plaukiantis į Jungtinę Karalystę, dar turi būti patikrinti. Jie bendrai gabena per 25 tūkst. t kukurūzų.

Jungtinis koordinavimo centras taip pat nurodė, kad trys laivai, kuriems bus leista išplaukti pirmadienį – Maršalo Salose įregistruoti „Glory“, „Star Helena“ ir „Riva Wind“ – gabena daugiau kaip 171 tūkst. t kukurūzų. „Glory“ plauks į Stambulą, „Star Helena“ – į Nantongą Kinijoje, „Riva Wind“ – į Turkijos Iskenderūno uostą prie Viduržemio jūros.

Ketvirtasis laivas, su Liberijos vėliava plaukiojantis tanklaivis „Mustafa Necati“, į Monopolį Italijoje turi nuplukdyti per 6,6 tūkst. t saulėgrąžų aliejaus.

Centras pagal susitarimus taip pat leido pirmam laivui atplaukti į Ukrainą. Liberijoje įregistruotas „Osprey S“ po patikrinimo pirmadienį išplauks į Čornomorską. Laivų judėjimą stebintys tinklalapiai rodo, kad laivas yra Juodojoje jūroje į šiaurę nuo Bosforo.