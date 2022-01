Ukraina sveikina Vakarų ir Rusijos „pastangas“ mažinti įtampą

„Galime tik pasveikinti JAV ir Rusijos bei NATO ir Rusijos ketinimus ir pastangas sumažinti įtampą ir išspręsti visus abipusius klausimus prie derybų stalo“, – naujienų agentūrai AFP atsiųstame vaizdo įraše sakė Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio atstovas spaudai Serhijus Nykyforovas.

Įtampa dėl Ukrainos pastaraisiais mėnesiais išaugo, Vašingtonui ir Kijevo sąjungininkėms Europoje kaltinant Rusiją, kad ši grasina savo kaimynei invazija.

Maskva pareikalavo JAV ir NATO suteikti jai saugumo garantijų, be kita ko, reikalaudama, kad Aljansas nepriimtų Ukrainos ar Sakartvelo, taip pat atitrauktų šalia Rusijos teritorijos dislokuotas pajėgas, ir tvirtina, jog buvo žadėta neplėsti NATO į rytus.

Pirmadienį Rusija ir Vakarai pradėjo svarbią diplomatijos savaitę. Po daugiau kaip septynias valandas trukusių pirmadienio derybų Ženevoje Rusijos ir JAV pareigūnai išreiškė pasirengimą tęsti diskusijas, tačiau jokių proveržio ženklų nebuvo matyti.

„Pasitikime savo partneriais ir jų pareiškimais, kad joks sprendimas dėl Ukrainos likimo nebus priimtas už mūsų nugaros“, – sakė S. Nykyforovas.

Kijevas yra „suinteresuotas, kad konfliktas“ šalies rytuose būtų išspręstas „kuo greičiau“ ir „ypač taikiomis priemonėmis“, pridūrė jis.

Rusija 2014 metais atplėšė nuo Ukrainos ir aneksavo Krymą, be to, pradėjo remti prorusiškus separatistus Rytų Ukrainoje, kur konfliktas jau pareikalavo per 13 tūkst. gyvybių.