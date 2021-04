Turkijoje prasideda trijų savaičių karantinas

Ketvirtadienio vakarą duris užvers visos nebūtinų prekių parduotuvės. Iki gegužės 17 dienos gyventojai galės palikti savo namus tik dėl svarbių priežasčių, pavyzdžiui, kad apsipirktų. Prekybos centrai tuo laikotarpiu dirbs tik tam tikru dienos metu, o sekmadieniais neveiks.

Ribojimai, be kita ko, nebus taikomi statybų sektoriui ir įmonėms, kurios svarbios gamybai ir tiekimo grandinėms išsaugoti. Kelionės tarp miestų bus galimos tik turint leidimus. Turistams judėjimo suvaržymai negalios. Tai yra griežčiausios priemonės Turkijoje nuo pandemijos pradžios.

Profsąjungų atstovai kritikavo, kad 70 proc. darbuotojų ir toliau turės eiti į darbą. Be to, nenumatyta finansinė parama. Kritikos sulaukė ir tai, kad per karantiną uždraustas alkoholio pardavimas.

84 mln. gyventojų turinti Turkija jau kurį laiką kovoja su dideliais COVID-19 infekcijų skaičiais. Trečiadienį oficialus naujų infekcijų skaičius buvo apie 40 000, prieš dvi savaites – per 60 000.