Tūkstančiai žmonių visame pasaulyje dalyvauja eitynėse prieš smurtą prieš moteris

Jungtinių Tautų (JT) paskelbtą Tarptautinę smurto prieš moteris panaikinimo dieną protestuotojai žygiavo ir Europoje, ir Šiaurės bei Lotynų Amerikoje.

„Smurto dėl lyties rykštė ir toliau kelia skausmą ir neteisybę pernelyg daug žmonių“, – sakoma JAV prezidento Joe Bideno (Džo Baideno) paskelbtame pareiškime.

„Apskaičiuota, kad viena iš trijų moterų pasaulyje kada nors gyvenime patirs fizinį smurtą, išprievartavimą ar persekiojimą. Tai kelia pasipiktinimą. Ypač konfliktų zonose nesuskaičiuojama daugybė moterų ir mergaičių kenčia nuo smurtautojų, kurie smurtauja dėl lyties ir išprievartavimą naudoja kaip karo ginklą. Mes žinome, kas pastatyta ant kortos: kai ir kur kyla grėsmė moterims ir mergaitėms, kyla grėsmė ir taikai bei stabilumui“, – sakė J. Bidenas.

Gvatemaloje protestuotojai dar penktadienio vakarą pradėjo minėjimo renginius, iš uždegtų žvakučių suformavę skaičių 438 – tiek moterų buvo nužudyta šiais metais.

Čilėje protestuotojai žygiavo Santjage, nešini aukų portretais.

Nužudymas Italijoje

Italijoje, kurią sukrėtė, kaip įtariama, buvusio draugo įvykdyta 22 metų universiteto studentės žmogžudystė, apie 50 tūkst. žmonių, naujienų agentūros AGI duomenimis, dalyvavo demonstracijoje Romoje, kur vėliau šeštadienį Koliziejus turėjo būti apšviestas raudona spalva.

Giulijos Cecchettin (Džiulijos Čeketin) byla – mergina dingo savaitei, kai Padujos universitete turėjo gauti biomedicinos inžinerijos diplomą – pašiurpino šalį.

Jos kūnas galiausiai buvo rastas griovyje maždaug už 120 kilometrų į šiaurę nuo Venecijos, o jos buvęs vaikinas, 22 metų Filippo Turetta (Filipas Tureta), buvo suimtas Vokietijoje.

„Šie metai... mums..., tiems, kurie šioje šalyje rūpinasi visų moterų teisėmis, reikalavimais ir emancipacija, įgauna ypač svarbų atspalvį po dar vienos moters žmogžudystės – Giulijos Cecchettin nužudymo“, – sakė 22 metų bibliotekininkė Luisa Loduce (Luiza Lodučė).

Vidaus reikalų ministerijos duomenimis, per metus iki lapkričio 12 dienos Italijoje buvo įvykdytos 102 žmogžudystės, kurių aukomis tapo moterys. 82 iš jų nužudė šeimos nariai arba esami ar buvę partneriai.

Turkijoje apie 500 moterų susirinko Stambulo Sislio rajone, kur, šalia stovint riaušių policijai, išskleidė plakatus su užrašais „Mes netylėsime“ ir „Moterys vienijasi ir kovoja prieš vyrų valstybės smurtą“.

Protestuotojai taip pat išėjo į gatves Ankaroje.

„Mokykite savo berniukus“

Prancūzijoje keli tūkstančiai žmonių, kurių daugelis vilkėjo violetinės spalvos – moterų ir lyčių lygybės spalvos – drabužius, ėjo šaltomis Paryžiaus ir kitų miestų gatvėmis, nešini plakatais su užrašais „Vienas išprievartavimas Prancūzijoje kas šešias minutes“ ir „Saugokite savo mergaites, mokykite savo berniukus“.

„Mes nebenorime skaičiuoti mirusiųjų“, – žurnalistams sakė aktyvistų grupės „Visi mes“ (All of Us) atstovė Maelle Lenoir (Maelė Lenuar), paraginusi vyriausybę skirti daugiau lėšų smurtui prieš moteris išgyvendinti.

Vyriausybės duomenimis, Prancūzijoje šiemet jau užregistruotas 121 moterų nužudymas dėl lyties, palyginti su 118-a tokių atvejų 2022 metais.

22 metų Leonore Maunoury (Leonor Monuri), viena iš eitynių rytiniame Strasbūro mieste dalyvių, sakė, kad norint veiksmingai kovoti su šiuo reiškiniu, reikia keisti teisingumo sistemą.

„Seksualinį smurtą sunku įrodyti. Daugelis bylų atmetamos. Teisingumo sistema nėra tinkamai pritaikyta“ šiam klausimui spręsti, pažymėjo ji.