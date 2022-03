Tūkstančiai žmonių Madride protestuoja prieš abortus

Nešdami plakatus su užrašais „Abortai nėra teisinga“ ir skanduodami „Daugiau pagarbos gyvybei“ demonstrantai ėjo per Ispanijos sostinės centrą į Cibelės aikštę, kur buvo garsiai perskaitytas manifestas.

Protesto akciją organizavo pilietinė platforma „Taip gyvybei“, kurios skaičiavimais, kad joje dalyvavo apie 20 tūkst. žmonių. Tuo tarpu šalies vyriausybės nurodė daugiau kaip perpus mažesnį eitynių dalyvių skaičių – apie 9 tūkstančiai.

Tarp susirinkusiųjų buvo tėvų, stumiančių vaikiškus vežimėlius, pensininkų porų bei jaunimo grupių, kai kurie jų nešė Ispanijos vėliavas.

Nors 1985 metais abortai Ispanijoje buvo dekriminalizuoti, moterys šioje daugiausia katalikiškoje šalyje vis dar susiduria su kliūtimis, kai nori nutraukti nėštumą, nes daugelis gydytojų atsisako atlikti šią procedūrą.

Ispanijos gydytojų asociacijos OMC duomenimis, „dauguma“ viešajame sektoriuje dirbančių akušerių-ginekologų laiko save „prieštarautojais sąžinei“ ir atsisako atlikti abortus. Dėl to kai kuriuose šalies regionuose moterys abortui atlikti privestos vykti šimtus kilometrų, nes netoliese nėra privačios klinikos, o vietinė valstybinė ligoninė jų neatlieka.

Socialistų premjero Pedro Sanchezo (Pedro Sančeso) vyriausybė rengia įstatymą, kuriuo siekiama užtikrinti, kad visose valstybinėse ligoninėse būtų atliekami abortai, ir nori uždrausti protestus prie abortų klinikų kaip „priekabiavimą“. Be to, norima įteisinti galimybę 16-17 metų nepilnametėms nutraukti nėštumą be tėvų sutikimo, kaip yra Jungtinėje Karalystėje ir Prancūzijoje.

Apklausos rodo, kad dauguma ispanų pasisako už tai, kad šalyje būtų leidžiami abortai per pirmąsias 14 nėštumo savaičių.