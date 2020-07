Teisėjas anuliavo Katalonijos vyriausybės nurodymą žmonėms būti namuose

Ispanijos šiaurės rytuose esančios Katalonijos valdžia sekmadienį paskelbė nurodymą žmonėms be būtino reikalo neiti iš namų. Be to, prieš savaitę dėl COVID-19 protrūkio buvo apribotos kelionės į Segrijos apygardą ir iš jos.

Tačiau didžiausio apygardos miesto Leridos teisėjas pirmadienio naktį nusprendė, kad naujoji priemonė yra „neselektyvi ir neproporcinga“, todėl turi būti taikoma tik nepaprastosios padėties, kurią gali įvesti tik centrinė vyriausybė, sąlygomis.

Regiono viceprezidentas Pere Aragonesas (Perė Aragonesas) yra sakęs, kad Katalonijos vyriausybė planuoja apskųsti teisėjo sprendimą.

Koronaviruso protrūkis kaimiškoje Segrijos apygardoje yra susijęs su darbais ūkiuose ir sezoniniais darbininkais, kurių daugelis dirba ir gyvena pavojingomis sąlygomis.

Birželio viduryje Ispanijai nutraukus tris mėnesius trukusį karantiną, už atsaką į pandemiją dabar didele dalimi yra atsakingos 17 regioninių vyriausybių.

Nuo naujojo koronaviruso šalyje mirė mažiausiai 28 tūkst. žmonių, rodo oficialūs duomenys.