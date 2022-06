TATENA sako privalanti apsilankyti Rusijos užimtoje Ukrainos atominėje elektrinėje

„Ši misija nėra norų ar pageidavimų reikalas, tai ukrainiečių ir TATENA įsipareigojimas“, – sakė Jungtinių Tautų agentūros generalinis direktorius Rafaelis Grossi (Rafaelis Grosis) prieš Vienoje šią savaitę įvyksiantį TATENA valdytojų tarybos susitikimą.

Pasak jo, dabartinė padėtis netinkama, nes būtini priežiūros darbai nuolat atidedami, gyvybiškai svarbi įranga nepristatoma, o nelaimingo atsitikimo rizika didėja.

Didžiausia Europoje Zaporižios atominė elektrinė Pietryčių Ukrainoje dabar yra užimta Rusijos pajėgų.

Rusija gegužės 19 dieną pagrasino atkirsti Ukrainą nuo Zaporižios elektrinės, jei Kyjivas nemokės Rusijai už šioje elektrinėje pagaminamą elektrą.

107-oji karo Ukrainoje diena | 7 nuotr.









2021 metais – gerokai prieš Rusijos invaziją į Ukrainą – Zaporižios elektrinėje būdavo pagaminama 20 proc. Ukrainos elektros ir beveik pusė šalies atominėse elektrinėse pagaminamos elektros.

Kovo mėnesį rusų pajėgos užėmė Enerhodaro mieste esančią Zaporižios elektrinę. Enerhodarą nuo ukrainiečių tebekontroliuojamos regiono sostinės Zaporižios skiria Dniepro upė.

R. Grossi pareiškime nurodė, kad yra labai susirūpinęs „itin įtemptomis ir sunkiomis ukrainiečių vadovybės ir darbuotojų darbo sąlygomis elektrinėje“.

„Štai kodėl TATENA saugumo ekspertai privalo nuvykti į šią elektrinę“, – tvirtino jis ir nurodė, kad „aktyviai stengiasi“ organizuoti TATENA vadovaujamą tarptautinę būtinų saugumo darbų misiją į Zaporižios elektrinę.

Tačiau pareigūnai Kyjive ketvirtadienį pakartojo nepritariantys tokiam vizitui.

Apsilankydama šiame objekte TATENA tik „įteisintų elektrinės okupaciją, nulemtą branduolinių teroristų buvimo“, per susirašinėjimo platformą „Telegram“ paskelbė Ukrainos atominės energetikos agentūra „Enerhoatom“.

„Kokiu būdu TATENA misija gali patekti į elektrinę, vis dar neaišku. Niekas iš Ukrainos jų ten nekvietė, – rašė „Enerhoatom“. – Ar jie ketina atvykti... per Rusiją ir Krymą, ar per kitas laikinai okupuotas Ukrainos teritorijas saugomi Rusijos kariuomenės, be Ukrainos valios?!“

Toks vizitas būtų įmanomas tik Ukrainai atgavus elektrinės kontrolę, teigė jos operatorė ir paminėjo Černobylio elektrinę, kur TATENA apsilankė balandžio pabaigoje, tik pasitraukus rusų pajėgoms.