Talibanas uždraudė afganų moterims lankytis sporto salėse ir viešosiose pirtyse

Tai įvyko praėjus kelioms dienoms po to, kai joms buvo uždrausta lankytis sostinės Kabulo viešuose parkuose ir atrakcionuose.

Praėjusiais metais į valdžią sugrįžus Talibanui, moterys vis dažniau išstumiamos iš viešojo gyvenimo, nors radikalieji islamistai žadėjo sušvelninti griežtą valdymą, kuris buvo būdingas jų pirmajam valdymo laikotarpiui, pasibaigusiam 2001 metais.

Dauguma valstybės tarnautojų moterų neteko darbo arba gauna menką atlyginimą už buvimą namuose, be to, moterims draudžiama keliauti be lydinčio vyro, įsakyta ne namuose dėvėti hidžabą ar burką.

LNK reportažas:

2021 metų rugpjūtį sugrįžus Talibanui, didžiojoje šalies dalyje taip pat uždarytos paauglių mergaičių mokyklos.

„Sporto salės moterims uždarytos todėl, kad jų treneriai buvo vyrai, o kai kurios iš jų buvo kombinuotos sporto salės“, – naujienų agentūrai AFP sakė Dorybių skatinimo ir ydų prevencijos ministerijos atstovas spaudai Mohammadas Akifas Sadeqas Mohajiras (Mohamadas Akifas Sadekas Mohadžiras).

Jo teigimu, „hamamai“ – tradicinės viešosios maudyklos, kurios visada buvo atskirtos pagal lytį, – dabar taip pat draudžiami.

„Šiuo metu kiekviename name yra vonios kambarys, todėl moterims tai nebus problema“, – sakė jis.

Viename socialiniuose tinkluose išplatintame vaizdo įraše, kurio patikrinti nepavyko, rodoma grupė moterų, atsukusių nugaras į kamerą ir sielvartaujančių dėl sporto salės draudimo.

„Tai tik moterims skirta sporto salė – visos mokytojos ir trenerės yra moterys“, – pasigirsta emocingas balsas.

„Negalite mums tiesiog visko uždrausti. Ar mes apskritai neturime teisės į nieką?“ – girdima įraše.

Aktyvistai teigė, kad griežtėjančiais suvaržymais moterims bandoma sutrukdyti joms susirinkti ir organizuoti pasipriešinimą Talibano valdžiai.

Kabule ir kituose didžiuosiuose miestuose nedidelės moterų grupės dažnai surengia staigius protestus, rizikuodamos užsitraukti Talibano pareigūnų, kurie jas muša ir sulaiko, rūstybę.

Anksčiau šį mėnesį Jungtinės Tautos išreiškė susirūpinimą po to, kai Talibanas sužlugdė sostinėje vykusią spaudos konferenciją, kurios dalyvės buvo apieškotos, o renginio organizatorė ir keli kiti asmenys buvo sulaikyti.