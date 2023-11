Saudo Arabijos sostinėje vyks pasaulinė paroda „Expo 2030“

Rijadas, kuriam prireikė tik vieno balsavimo turo ir kuris organizatoriaus „Bureau International des Expositions“ (BIE) generalinėje asamblėjoje Paryžiuje užsitikrino reikiamą dviejų trečdalių valstybių narių balsų daugumą, gavo 119 balsų, Pietų Korėjos miestas Busanas – 29, o Roma – 17 balsų, pranešė minėtoji organizacija.

Šios parodos rengimas Saudo Arabijai, kurios kandidatūrai vadovavo karalystės sosto įpėdinis ir faktinis valdytojas princas Mohammedas bin Salmanas (Mohamedas bin Salmanas), yra labai svarbus, nes Persijos įlankos regiono valstybė siekia užsitikrinti didžiausių pasaulio renginių organizavimą, kad populiarintų savo vardą visame pasaulyje.

Karalystė taip pat veikiausiai surengs 2034 metų pasaulio futbolo čempionatą, nes ji yra vienintelė pretendentė.

2030-ieji Saudo Arabijai yra labai simboliška data – ji sutampa su svarbiausiu M. bin Salmano programos „Vizija 2030“ (angl. Vision 2030) etapu, kuriuo siekiama ekonomiškai ir kultūriškai paįvairinti Saudo Arabiją.

Rijado paroda vyks nuo 2030-ųjų spalio iki 2031-ųjų kovo, o jos tema – „Pokyčių era: kartu už įžvalgų rytojų“ (angl. The Era of Change: Together for a Foresighted Tomorrow), teigiama Saudo Arabijos paraiškoje.

Tačiau daugybė teisių gynimo grupių išreiškė susirūpinimą dėl karalystės pergalės konkurse, teigdamos, kad už M. bin Salmano reformų siekio slepiasi niūri realybė, kurioje kalinami disidentai ir plačiai vykdomos mirties bausmės.

Susirūpinimą dėl teisių padėties Saudo Arabijoje valdant M. bin Salmanui simbolizavo 2018 metais Saudo Arabijos konsulate Stambule įvykęs žurnalisto disidento Jamalo Khashoggi (Džamalo Chašogdžio) nužudymas.

Tačiau Saudo Arabijos užsienio reikalų ministras princas Faisalas bin Farhanas savo baigiamajame pranešime pažadėjo tvirtą įsipareigojimą „bendradarbiauti su visomis valstybėmis, kad „Expo“ paroda būtų sukurta pasaulio pasauliui“.

„Uoliai dirbdami, kad augintume ir transformuotume savo ekonomiką, tikime, kad karalystės pažanga, regiono vystymasis ir pasaulinės ekonomikos sveikata žengs koja kojon“, – sakė jis.