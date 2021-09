Rusija priskyrė prie „užsienio agentų“ protestų stebėtojas „OVD-Info“ ir „Mediazona“

Ši žinia buvo paskelbta praėjus nedaug laiko po tris dienas vykusių parlamento rinkimų, per kuriuos valdančioji partija „Vieningoji Rusija“ užsitikrino dviejų trečdalių daugumą Valstybės Dūmoje. Prieš šiuos rinkimus šalyje imtasi kaip reta griežtų priemonių prieš opoziciją.

Trečiadienį Teisingumo ministerija paskelbė, kad į „užsienio agentų“ sąrašą buvo įtraukta statistiką apie aktyvistų areštus renkanti „OVD-Info“ ir tinklalapis „Mediazona“.

Be kita ko, „Mediazona“ nušviečia teismų nagrinėjamas bylas ir kalinių teisių pažeidimus.

Į „užsienio agentų“ sąrašą taip pat įtrauktas „Mediazona“ vyriausiasis redaktorius Sergejus Smirnovas ir Piotras Verzilovas – Kremlių kritikuojantis aktyvistas ir šio tinklalapio leidėjas, sakoma ministerijos pranešime.

„OVD-Info“, taip pat teikianti teisinę pagalbą politinio persekiojimo aukoms, pareiškė, kad šis Teisingumo ministerijos žingsnis yra „politinio spaudimo aktas“.

Anot grupės, šis sprendimas buvo priimtas, kai dešimtys leidinių, įskaitant „OVD-Info“, pradėjo kampaniją prieš kontraversišką įstatymą dėl „užsienio agentų“.

Įstatymas, leidžiantis valdžiai įvardyti organizacijas „užsienio agentėmis“, buvo priimtas 2012 metais ir iš pradžių buvo taikomas nevyriausybinėms organizacijoms.

2017 metais jis buvo išplėstas, įtraukiant galimybę taikyti tokį statusą žiniasklaidos priemonėms, kai Kremliaus finansuojama televizija RT, anksčiau vadinta „Russia Today“, buvo paskelbta „užsienio agente“ Jungtinėse Valstijose.

Užsienio agentėmis įvardytos organizacijos privalo deklaruoti savo finansavimo šaltinius ir atitinkamai žymėti visas savo publikacijas, įskaitant žinutes socialiniuose tinkluose. Už šių reikalavimų nesilaikymą joms gali būti skiriamos baudos.

„Užsienio agento“ etiketė taip pat gali atgrasyti reklamos užsakovus ir apsunkina žurnalistų darbą.

By law, entities identified as „foreign agents“ must accompany all their texts, videos and social media posts with a disclaimer about content from a „foreign agent“.

„Mediazona“ redaktorius S. Smirnovas sakė, kad jam faktiškai buvo uždrausta naudotis socialiniu tinklu „Twitter“.

„Pavadinti ką nors užsienio agentu Rusijoje paprasčiausiai reiškia perlenkti lazdą. Neabejotina, kad tai tas pats, kaip [pavadinti ką nors] „liaudies priešu“, – pridūrė jis.

Tiek „užsienio agento“, tiek „liaudies priešo“ etiketė Rusijoje glaudžiai siejama su stalinizmo laikais.

„Užsienio agentais“ jau anksčiau buvo įvardytos virtinė nepriklausomos žiniasklaidos priemonių, tokių kaip televizija „Dožd“ ir populiariausias rusiškas naujienų portalas „Meduza“.

Prieš parlamento rinkimus rusijos valdžią „užsienio agentu“ taip pat paskelbė nepriklausomą rinkimų stebėtoją „Golos“. Trečiadienį į šį sąrašą taip pat buvo įtraukti 20 „Golos“ darbuotojų.