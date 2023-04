Rusija dėl savo karo Ukrainoje pralaimėjo rinkimus į tris JT agentūras

Balsavimai 54 narių JT Ekonomikos ir socialinių reikalų taryboje (ECOSOC) vyko po to, kai 193 šalių JT Generalinė Asamblėja patvirtino šešias neįpareigojamas rezoliucijas, nukreiptas prieš Rusiją. Naujausioje iš jų, priimtoje vasario 23 dieną – invazijos į Ukrainą metinių išvakarėse, Maskva raginama nutraukti karo veiksmus ir išvesti savo pajėgas. Rezoliucija buvo priimta 141 balsu, septynioms narėms balsavus „prieš“, o 32 susilaikius.

Per ECOSOC balsavimus Rusiją dėl vietos Moterų padėties komisijoje didžiule persvara įveikė Rumunija. Rusija taip pat pralaimėjo Estijai dėl vietos vaikų agentūros UNICEF vykdomojoje valdyboje.

Be to, Rusija pralaimėjo Armėnijai ir Čekijai per slaptus balsavimus dėl narystės Nusikaltimų prevencijos ir baudžiamosios justicijos komisijoje.

JAV ambasadorė prie JT Linda Thomas-Greenfield (Linda Tomas-Grinfild) po trečiadienio balsavimų sakė, kad „tai aiškus ECOSOC narių signalas, kad nė viena šalis neturėtų turėti vietų svarbiose JT institucijose, kai baisiai pažeidžia JT chartiją“.

Per 14 ECOSOC prižiūrimų komisijų ir grupių rinkimus Rusija buvo išrinkta į Socialinio vystymosi komisiją ir Tarptautinių apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų tarpvyriausybinę ekspertų darbo grupę.