PSO kelia nerimą koronaviruso pandemijos „greita eskalacija“

„Mirčių skaičius per praėjusią savaitę išaugo daugiau nei dvigubai,.. per kelias artimiausias dienas pasieksime vieną milijoną patvirtintų atvejų ir 50 000 mirčių“, – per virtualią spaudos konferenciją pareiškė PSO vadovas Tedrosas Adhanomas Ghebreyesusas (Tedrosas Adhanomas Gebrejesusas).