PSO: COVID-19 infekcijos atvejų skaičius perkopė 110 mln., mirčių – beveik 2,5 mln.

PSO vasario 21 dienos duomenimis, nuo pandemijos pradžios virusu SARS-CoV-2 užsikrėtė 110,749 mln. planetos gyventojų, o šio užkrato sukeliama COVID-19 liga pasiglemžė 2,455 mln. žmonių gyvybių.

PSO statistika paremta tik oficialiai valstybių patvirtinta informaciją apie šios infekcijos ir mirties dėl jos atvejus.

Daugiausiai susirgimų COVID-19 liga nuo pandemijos pradžios užfiksuota JAV (27,702 mln.), Indijoje (10,992 mln.), Brazilijoje (10,082 mln.), Rusijoje (4,165 mln.), Jungtinėje Karalystėje (4,106 mln.), Prancūzijoje (3,521 mln.), Ispanijoje (3,122 mln.), Italijoje (2,796 mln.), Turkijoje (2,632 mln.), Vokietijoje (2,387 mln.), Kolumbijoje (2,217 mln.), Argentinoje (2,055 mln.).

Jungtinėse Valstijose COVID-19 sukeltų mirčių skaičius artėja prie pusės milijono

Jungtinėse Valstijose sekmadienį COVID-19 sukeltų mirčių skaičius priartėjo prie pusės milijono, o pagrindinis JAV prezidento patarėjas pandemijos klausimais įspėjo, kad šalis į normalų gyvenimą gali negrįžti net iki metų pabaigos.

Prasidėjusi skiepijimo kampanija ir žiemą fiksuoto infekcijų skaičiaus šuolio sumažėjimas įžiebė vilties, tačiau mirčių skaičius ir toliau auga.

„Tai baisu. Tai neeilinis metas. Jau daugiau nei šimtą metų, nuo 1918-ųjų gripo pandemijos, nieko panašaus nematėme“, – NBC laidoje „Meet The Press“ pareiškė Anthony Fauci (Entonis Faučis).

„Kai žiūrime į skaičius, pritrūksta kvapo. Jie praktiškai neįtikėtini, bet tai tiesa“, – pridūrė jis, kai Merilande įsikūręs Johnso Hopkinso (Džonso Hopkinso) universitetas savo svetainėje paskelbė, jog mirčių nuo COVID-19 skaičius pasiekė 497 600.

Po to, kai 2020 metų vasarį Jungtinėse Valstijose buvo paskelbta apie pirmąją mirtį nuo COVID-19, 100 tūkst. mirčių riba buvo perkopta per maždaug tris mėnesius per pirmąją bangą, kuri ypač smarkiai paveikė Niujorką.

Tačiau protrūkiui Jungtinėse Valstijose didėjant, mirčių tempas spartėjo. Maždaug prieš mėnesį fiksuota 400 000 mirčių skaičiaus riba, o nuo to laiko mirtingumas smarkiai ūgtelėjo per šventinį laikotarpį metų pabaigoje.

A. Fauci pažymėjo, kad kasdien fiksuojamas naujų infekcijų skaičius smarkiai sumažėjo po didžiausio šuolio sausio mėnesio, tačiau pridūrė, kad normalaus gyvenimo dar teks palaukti.

„Manau, kad iki metų pabaigos daugmaž grįšime į įprastą gyvenimą <...> artėjant rudeniui ir žiemai“, – pareiškė A. Fauci.

JAV prezidentas Joe Bidenas (Džo Baidenas) praėjusią savaitę pareiškė, kad vakcinos paskirstymo procesas yra toks pat sudėtingas, kaip ir jos sparti gamyba.

„Dar niekada nebuvome susidūrę su tokiu logistikos iššūkiu, turinčiu tokias pasekmes, tačiau mes judame į priekį“, – pareiškė jis.

Pasak J. Bideno, jo iškeltas tikslas – per pirmąsias 100 prezidentavimo dienų per dieną paskirstyti po milijoną dozių, o iš viso 100 mln. dozių, – gali būti lengvai apsiektas, nes šiuo metu vidutiniškai per dieną paskiepijama po 1,7 mln. gyventojų.

Nors netrukus JAV nuo COVID-19 mirusiųjų skaičius viršys 500 000, J. Bidenas teigė nenorintis tvirtai prognozuoti, kada bus sutramdyta krizė.

Visgi jis teigė, kad 600 mln. dozių, kurių pakaktų didžiąją dalį gyventojų paskiepyti dviem dozėmis, turėtų būti parengtos paskirstymui iki liepos pabaigos.

Baltarusijoje – 1 322 nauji COVID-19 atvejai, mirė devyni pacientai

Baltarusijoje per pastarąją parą nustatyti 1 322 nauji koronavirusinės infekcijos COVID-19 atvejai, taip pat mirė devyni anksčiau užsikrėtę žmonės, sekmadienį pranešė Sveikatos apsaugos ministerija.

Ankstesnę dieną buvo skelbta apie 1 663 naujus užsikrėtimo atvejus ir devynių pacientų mirtį.

Nuo pandemijos pradžios šalyje patvirtinta 278 312 COVID-19 atvejų, mirė 1 912 užsikrėtusiųjų.

Iš šalies gydymo įstaigų nuo pandemijos pradžios išrašyti 268 530 pasveikusių pacientų, iš jų 1 638 – per praeitą parą.

Latvijoje – 410 naujų COVID-19 atvejų, mirė keturi pacientai

Latvijoje per praėjusią parą atlikus 4 819 testų nustatyta 410 naujų koronavirusinės infekcijos COVID-19 atvejų, taip pat mirė keturi anksčiau užsikrėtę žmonės, sekmadienį pranešė Ligų prevencijos ir kontrolės centras.

Ankstesnę dieną buvo skelbta apie nustatytus 1 069 naujus COVID-19 atvejus ir penkių pacientų mirtį.

Nuo pandemijos pradžios Latvijoje patvirtinta iš viso 81 519 infekcijos atvejų, mirė 1 542 koronavirusu užsikrėtę žmonės.

Sergamumas COVID-19 per pastarųjų dviejų savaičių laikotarpį Latvijoje siekia 509,5 atvejo 100 tūkst. gyventojų.

Lenkijoje – per 7 tūkst. naujų COVID-19 atvejų, mirė 94 žmonės

Lenkijoje per praėjusią parą nustatyti 7 038 nauji koronavirusinės infekcijos atvejai, taip pat mirė 94 anksčiau užsikrėtę pacientai, visuomeninis radijas sekmadienį citavo šalies sveikatos apsaugos tarnybų informaciją.

Šeštadienį skelbta apie 8 510 naujų užsikrėtimo koronavirusu atvejų ir 254 mirusius pacientus.

Sveikatos apsaugos ministerijos naujausi duomenys rodo, kad nuo pandemijos pradžios šalyje iš viso patvirtinti 1 638 767 užsikrėtimo koronavirusu atvejai, 42 171 užsikrėtęs asmuo mirė.

Ministerija sekmadienį ryte informavo, kad šalies ligoninėse šiuo metu gydomi 12 609 COVID-19 pacientai, iš kurių 1 340 reikalingas dirbtinis plaučių vėdinimas.

Nuo pandemijos pradžios Lenkijoje persirgę koronavirusine infekcija pasveiko 1 378 414 žmonių, iš jų 6 088 – per praėjusią parą, nurodė ministerija.

Sveikatos apsaugos ministerijos duomenys rodo, kad iki šeštadienio popietės Lenkijoje pirmąją vakcinos dozę yra gavę 1 772 133 žmonės, o abiem dozėmis buvo paskiepyti 925 682 asmenys.

Estijoje – 583 nauji COVID-19 atvejai, septyni pacientai mirė

Estijoje per praėjusią parą atlikus 4 589 testus nustatyti 583 nauji koronavirusinės infekcijos COVID-19 atvejai, taip pat mirė septyni anksčiau užsikrėtę žmonės, sekmadienį pranešė sveikatos apsaugos tarnybos.

Ankstesnę dieną buvo skelbta apie 787 naujus COVID-19 atvejus ir 10 pacientų mirtį.

Sergamumas COVID-19 per pastarųjų dviejų savaičių laikotarpį Estijoje siekia 726,27 atvejo 100 tūkst. gyventojų.

Sekmadienio ryto duomenimis, šalies ligoninėse dėl COVID-19 gydomi 507 žmonės, iš jų 36 – intensyviosios terapijos skyriuose. Dirbtinis plaučių vėdinimas buvo reikalingas 24 pacientams.

Nuo pandemijos pradžios Estijoje patvirtinta iš viso 57 616 užsikrėtimo koronavirusu atvejų, 535 pacientai mirė, 45 233 – pasveiko.

Šalyje bent viena vakcinos nuo COVID-19 doze paskiepyti 61 904 žmonės, abiem dozėmis – 26 053 asmenys.

Ukrainoje – beveik 4,5 tūkst. naujų COVID-19 atvejų, mirė 58 pacientai

Ukrainoje per pastarąją parą patvirtinti 4 489 nauji koronavirusinės infekcijos COVID-19 atvejai, taip pat mirė 58 anksčiau užsikrėtę žmonės, sekmadienį pranešė sveikatos apsaugos ministras Maksymas Stepanovas.

Ankstesnę dieną buvo skelbta apie 6 295 naujus užsikrėtimo atvejus ir 73 pacientų mirtį.

Per praėjusią parą buvo hospitalizuoti 2 445 koronavirusu užsikrėtę žmonės, dar 1 557 užsikrėtusieji pasveiko, sakoma M. Stepanovo „Facebook“ pranešime.

Nuo pandemijos pradžios Ukrainoje nustatyti iš viso 1 304 456 koronavirusinės infekcijos atvejai, 25 103 pacientai mirė, 1 146 073 – pasveiko.

Rusijoje – per 12,7 tūkst. naujų COVID-19 atvejų, mirė 417 žmonių

Rusijoje per praėjusią parą nustatyti 12 742 nauji koronavirusinės infekcijos COVID-19 atvejai, taip pat mirė 417 anksčiau užsikrėtusių žmonių, rodo sekmadienį paskelbti kovą su epidemija koordinuojančio operatyvinio štabo duomenys.

Ankstesnę dieną buvo skelbta apie nustatytus 12 953 užsikrėtimo atvejus ir 480 pacientų mirtį.

Sostinėje Maskvoje per praėjusią parą patvirtinti 1 602 nauji COVID-19 atvejai ir mirė 52 pacientai.

Nuo pandemijos pradžios Rusijoje nustatyti iš viso 4 164 726 COVID-19 atvejai, 83 293 užsikrėtę žmonės mirė. Iš gydymo įstaigų iš viso išrašyti 3 713 445 pasveikę pacientai, iš jų 16 012 – per praėjusią parą.