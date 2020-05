Prognozuojama, kad per krizę darbo netekti gali apie 200 tūkst. žmonių

Parlamentarai ketvirtadienį apsispręs dėl Užimtumo įstatymo pataisų, numatančių, kaip iki šių metų pabaigos papildomai bus remiamas verslas, kuris per krizę išlaikys darbo vietas.

Pataisomis siūloma, kad pirmus du mėnesius valstybė padengtų prastovoje esančio darbuotojo darbo užmokesčio dalį, neviršijančią MMA – ji dabar siekia 437 eurus į rankas, o vėlesnius du mėnesius subsidija siektų 50 proc., o paskutinius du mėnesius – 30 proc.

Jeigu įmonės būtų įtrauktos į potencialaus augimo įmonių sąrašą, jos galėtų pasinaudoti 100-30 proc. subsidija darbuotojų algoms – ji siektų 303,5 euro iki 1 214 eurų (iki mokesčių).

Planuojama, kad ši priemonė pasieks 210 tūkst. darbuotojų, jai numatoma skirti 380 mln. eurų.

Pataisomis be kita ko numatomos paskatos žmonėms, iškritusiems iš darbo rinkos, persikvalifikuoti, steigti papildomas darbo vietas dirbantiems pagal individualią veiklą.

Taip pat numatoma pusę metų skirti darbo paieškos išmoką – negaunantiems nedarbo išmokos ji siektų 200 eurų. Prognozuojama, kad darbo netekusių žmonių gali būti apie 200 tūkst. Paramai jiems būtų skirta apie 265 mln. eurų.

Seimas apsispręs, ar didinti paramą savarankiškai dirbantiems gyventojams ir 257 eurų valstybės subsidiją mokėti ne tik per karantiną, bet ir du mėnesius po jo, be to, skirti subsidiją, kai dėl koronaviruso krizės įtakos jie nutars persikvalifikuoti, pakeisti veiklą ir sau įkurti naują darbo vietą – iki 11,5 minimalios algos (5 025,5 euro į rankas).