Prieš balsavimą dėl teismų reformų B. Netanyahu implantuotas širdies stimuliatorius

Tai įvyko prieš debatus parlamente dėl prieštaringai vertinamo teismų sistemos pertvarkos įstatymo projekto, dėl kurio į gatves išėjo dešimtys tūkstančių protestuotojų.

B. Netanyahu griežtosios dešiniosios vyriausybės pasiūlyta pertvarka suskaldė tautą ir nuo pat jos paskelbimo sausį sukėlė vieną didžiausių protesto judėjimų Izraelio istorijoje.

Opozicija mano, kad siūloma pertvarka kelia grėsmę žydų valstybės demokratijai.

Operacija B. Netanyahu buvo atlikta Šebos medicinos centre, sakoma jo biuro pranešime, o jį pavadavo premjero pavaduotojas Yarivas Levinas (Jarivas Levinas).

Prieš savaitę 73 metų politikas tame pačiame medicinos centre praleido naktį, nes skundėsi galvos svaigimu.

„Prieš savaitę man buvo implantuotas stebėjimo prietaisas, o šį vakarą šis prietaisas pyptelėjo ir pranešė, kad man reikia širdies stimuliatoriaus. Turiu tai padaryti šįvakar, jaučiuosi puikiai ir klausau savo gydytojų“, – sakė B. Netanyahu „Facebook“ paskelbtame vaizdo įraše.

Vėliau ligoninė patvirtino, kad po naktį atliktos operacijos jo būklė buvo gera.

„Jis ir toliau bus prižiūrimas gydytojo kardiologijos skyriuje“, – sakoma pranešime.

B. Netanyahu operacija įvyko tuo metu, kai įstatymų leidėjai vėliau sekmadienį parlamente ketina aptarti teismų sistemos pertvarkos įstatymo projektą, dėl kurio bus balsuojama pirmadienį.

„Gydytojai man sako, kad būsiu laisvas ir rytoj po pietų būsiu išleistas iš ligoninės bei galėsiu eiti į Knesetą balsuoti“, – prieš operaciją sakė premjeras.

Galutinis balsavimas pirmadienį vyks dėl pagrįstumo išlygos, kuria remdamiesi teisėjai gali panaikinti vyriausybės sprendimus.