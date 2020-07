Premjeras: Vengrija nesilaikys ES sienų atvėrimo rekomendacijų

27 valstybių Bendrija antradienį paskelbė sąrašą šalių, kur koronaviruso atvejų skaičius yra pakankamai mažas ir iš kurių keliautojai į bloką gali atvykti nuo liepos 1-osios.

„Mes negalime dabar įgyvendinti ES prašymo įsileisti piliečius iš ES nepriklausančių šalių, išskyrus Serbiją“, – sakoma V. Orbano vaizdo žinutėje socialiniame tinkle „Facebook“.

Vengrija gegužės mėnesį atidarė savo sieną su kaimynine Serbija, kur gyvena daug etninių vengrų.

Tačiau kelionių apribojimų panaikinimas keliautojams iš kitų ES nepriklausančių šalių „prieštarautų Vengrijos žmonių sveikatos interesams“, nurodė V. Orbanas.

Į minėtą ES sudarytą sąrašą patenka Alžyras, Australija, Kanada, Sakartvelas, Japonija, Juodkalnija, Marokas, Naujoji Zelandija, Ruanda, Serbija, Pietų Korėja, Tailandas, Tunisas ir Urugvajus, taip pat Kinija, jeigu ji panaikins draudimus atvykti iš ES šalių.

Kitos ES narės taip pat santūriai reagavo į rekomendacijas panaikinti kelionių draudimus iš šalių, kuriose, jų požiūriu, koronaviruso atvejų skaičius vis dar yra per didelis.

Austrija trečiadienį pranešė, kad laikysis ES rekomendacijų visoms šalims, išskyrus Serbiją ir Juodkalniją.

Pasak V. Orbano, Budapeštas sugrąžins „humanitarinį koridorių“, kad į kitas šalis vykstantys keliautojai galėtų kirsti Vengriją.

Toks koridorius buvo suformuotas kovą, kai ES valstybės pradėjo uždarinėti savo sienas.

„Juo pasinaudoti turės visi, keliaujantys per Vengriją... Jiems nebus leidžiama išsukti iš kelio, be to, mes paliksime griežtą sienos kontrolę“, – kalbėjo premjeras.

Beveik 10 mln. gyventojų turinti Vengrija nesmarkiai nukentėjo per koronaviruso pandemijos protrūkį, lyginant su kitomis Europos valstybėmis. Iš viso Vengrijoje buvo registruota kiek daugiau nei 4 100 koronaviruso atvejų ir maždaug 590 mirčių.

Valstybių, iš kurių keliautojai gali atvykti į bloką, sąrašas bus peržiūrimas kas dvi savaites. Taip siekiama gelbėti nuo pandemijos nukentėjusį turizmo sektorių, kurį buvo paralyžiavęs nuo kovo vidurio galiojantis kelionių be svarbios priežasties draudimas.