Popiežius sako, kad jam gėda dėl lytinio išnaudojimo skandalo Prancūzijos Bažnyčioje

„Noriu išsakyti aukoms savo liūdesį ir sielvartą dėl jų patirtų traumų ir savo gėdą, mūsų gėdą, dėl to, kad Bažnyčia per ilgai nesugebėjo jiems skirti dėmesio“, – kalbėjo pontifikas per bendrąją audienciją.

„Meldžiuosi aš ir mes visi kartu meldžiamės: „Tau, Viešpatie, šlovė, mums gėda“. Tai gėdos akimirka“, – sakė jis.

Pranciškus paragino dvasininkus ir toliau dėti visas pastangas, kad panašios tragedijos nepasikartotų, ir pasiūlė savo paramą prancūzų kunigams „šio sunkaus, bet sveiko išbandymo akivaizdoje“.

Jis taip pat paragino Prancūzijos katalikus „prisiimti atsakomybę užtikrinti, kad Bažnyčia būtų saugūs namai visiems“.

Antradienį paskelbta nepriklausomo tyrimo ataskaita atskleidė, kad nuo 1950 iki 2020 metų kunigų ir kitų dvasininkų lytinį išnaudojimą patyrė maždaug 216 tūkst. asmenų, o šį „masinį reiškinį“ dešimtmečius dengė „tylos skraistė“.

Pustrečių metų trukęs tyrimas ir 2,5 tūkst. puslapių ataskaita išprovokavo pasipiktinimo bangą, Prancūzijos ir viso pasaulio Katalikų Bažnyčiai sulaukiant vis daugiau skundų dėl dvasininkų vykdyto lytinio išnaudojimo.

Antradienį popiežius per savo atstovą paskelbė pareiškimą, kuriame išreiškė širdgėlą dėl nukentėjusiųjų, o trečiadienį asmeniškai kreipėsi į juos per savaitinę bendrąją audienciją Vatikane.