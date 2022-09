Po karalienės mirties iš L. Truss lūpų liejosi emocijos: Dieve, sergėk karalių!

Elizabeth II (Elžbieta II) buvo „viena didžiausių lyderių, kokius tik pasaulis kada nors pažinojo“, nuščiuvusiems Bendruomenių Rūmams sakė L. Truss ir pavadino ją „didžiausia tautos diplomate“.

„Jos palikimas išliks per nesuskaičiuojamą daugybę žmonių, kuriuos ji sutiko, per pasaulinę istoriją, kurios liudininke buvo, ir per gyvenimus, kuriuos ji palietė“, – pridūrė L. Truss, o po to kalbėjo apie „didžiulę atsakomybę“, kuri dabar tenka Charlesui III.

„Net kai jis gedi, jo pareigos ir tarnystės jausmas yra aiškus“, – sakė ji, pradėdama dvi dienas truksiantį specialų pagerbimą parlamente po karalienės mirties ketvirtadienį.

„Jis jau įnešė didžiulį indėlį dirbdamas išsaugojimo, švietimo ir nenuilstamos diplomatijos srityse. Esame jam skolingi savo ištikimybę ir atsidavimą“, – kalbėjo premjerė.

L. Truss sakė, kad Charlesas III ves Britaniją „į naują vilties ir pažangos erą“.

„Karūna išlieka. Mūsų tauta išlieka. Todėl sakau: „Dieve, sergėk karalių!“ – pridūrė ji.

Karalienės atminimui JK paleistos 96 šūvių salvės

Visose keturiose Jungtinės Karalystės provincijose ir keliose kitose pasaulio vietose penktadienį buvo paleistos 96 šūvių salvės karalienės Elizabeth II atminimui.

96 šūviai – po vieną kiekvieniems jos gyvenimo metams – buvo paleisti iš Haid parko ir Londono Tauerio sostinėje, Edinburgo pilies Škotijoje, Hilsboro pilies Šiaurės Airijoje ir Kardifo pilies Velse, taip pat Normandijos salose ir Gibraltare.