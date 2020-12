Po „Brexito“ iš britų į ES nebus galima įsivežti net sumuštinio su sūriu

Penktadienį pasakodama apie naujus ribojimus vežėjų bendrovėms vyriausybė kaip pavyzdį nurodė tokį britų pamėgtą užkandį. Perspėjama, kad nuo kitų metų bus draudžiama į ES šalis įsivežti maisto gaminių, kurių sudėtyje yra mėsos arba pieno produktų, net jeigu jie bus skirti asmeniniam vartojimui.

Tokia taisykle esą siekiama uždrausti ligas galinčių sukelti produktų patekimą į ES. Toks draudimas, žinoma, bus taikomas net tik darbo metu užkandžiaujantiems sunkvežimių vairuotojams, bet ir kiekvienam asmeniui, keliaujančiam iš Jungtinės Karalystės į ES šalis.

Tai yra tik viena iš naujų taisyklių, kurios įsigalios Jungtinei Karalystei šių metų gruodžio 31-osios vidurnaktį palikus muitų sąjungą ir ES bendrąją vidaus rinką.

Tokių produktų kaip sumuštiniai su kumpiu ir sūriu nedeklaravusiems bei jų sunaikinti neatidavusiems keliautojams grės baudos ar netgi baudžiamoji atsakomybė. Tiesa, taip pat pažymima, kad asmeniniam vartojimui į ES teritoriją bus galima įsivežti iki 20 kg šviežios žuvies ir omarų.

Perspėjo, kad šalis dar nėra visiškai pasirengusi „Brexitui“

Jungtinė Karalystė vis dar nėra įdiegusi visų reikalingų sudėtingų IT sistemų ir uostų infrastruktūros, kad būtų užtikrinta sklandi veikla po „Brexito“, šeštadienį paskelbtoje ataskaitoje įspėjo britų parlamentarų grupė.

Tarppartinė įstatymų leidėjų grupė „Ateities santykių su Europos Sąjunga komitetas“ („Committee on the Future Relationship with the European Union”) paskelbė pranešimą po ketvirtadienį vaizdo ryšio priemonėmis surengto posėdžio.

Grupė teigė esanti „susirūpinusi dėl bendros pasirengimo būklės“ ir perspėjo, kad „kai kurie sprendimai dėl infrastruktūros buvo priimti per vėlai“.

„Pirmieji mėnesiai... greičiausiai bus sudėtingi“, – sakoma pranešime, atkartojančiame ministro pirmininko Boriso Johnsono (Boriso Džonsono) perspėjimą, jog „iš pradžių gali būti sunku pereiti“ prie naujų taisyklių.

„Likus vos septynioms darbo dienoms iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, tebėra rimtų problemų“, – pareiškė įtakingas leiboristų parlamentaras ir šio komiteto pirmininkas Hilaris Bennas (Hilaris Benas).

Britanija išstojo iš ES sausio mėnesį, tačiau iki gruodžio 31 dienos nustatytas pereinamasis laikotarpis, kurio metu vis dar taikomos bloko taisyklės, kol vyksta derybos dėl tolesnių prekybos santykių.

Ar susitarimas būtų pasiektas, ar ne, nuo sausio 1 dienos laukiama pokyčių, nes Britanija paliks ES bendrąją rinką ir muitų sąjungą.

Tačiau H. Bennas teigė, kad vyriausybė „vis dar negali suteikti verslui, prekybininkams ir piliečiams apibrėžtumo, kas vyks visose srityse, dėl kurių deramasi“.

Pranešime sukritikuota delsa įdiegiant reikalingas IT sistemas tokiose vietose kaip uostai, dėl ko įmonės ir prekybininkai negali laiku pasirengti naudotis naujomis sistemomis bei atnaujinti savo vidaus technologijas iki metų pabaigos.

Uostams taip pat teko pasirūpinti nauja muitinės ir pasienio kontrolės infrastruktūra, tačiau lapkritį vis dar nebuvo žinoma, ar jiems pavyko pasinaudoti 200 mln. svarų dydžio vyriausybės fondu, pranešime cituojami uosto pareigūnai.

Ne itin sėkminga informavimo kampanija

Kai kurie pagrindiniai uostai, tokie kaip Doveris pietų Anglijoje ir Holihedas Velse, neturi vietos tokiems įrenginiams ir juos privalės įrengi kitur, sakoma pranešime.

Pranešime taip pat teigiama, kad gali kilti problemų užtikrinant pakankamai veterinarų ir kitų specialistų, kurie privalės tikrinti prekes ir tvarkyti muitinės deklaracijas.

Komitetas įspėjo, kad vyriausybė turi turėti „patikimus planus nenumatytiems atvejams, kad ir kas nutiktų“ po sausio 1 dienos.

Parlamentarai paragino ES atidėti importo procedūrų britų prekėms įvedimą, JK priėmus tokį sprendimą ES prekių atžvilgiu.

Taip pat pranešime pabrėžiama, kad vyriausybės kampanijos, skatinančios verslą prisitaikyti prie naujos tvarkos, „yra mažų mažiausiai padrikos“, sakoma pranešime.

JK taip pat praras prieigą prie svarbių susitarimų, tokių kaip susitarimas dėl Europos arešto orderio procedūros, leidžiantis vienoje valstybėje įtariamą asmenį suimti bet kurioje kitoje valstybėje, o naujas dvišalis susitarimas su ES „vargu ar“ bus paruoštas laiku.

Šiaurės Airijos, kuri nuo kitų metų bus vienintelė Jungtinės Karalystės dalis, turinti sausumos sieną su ES, gyventojai „nusipelnė gerokai greičiau sužinoti prekybos savo šalyje sąlygas“.

Londonas ir Briuselis susitarė dėl sudėtingos prekybos sistemos, pagal kurią ši JK sritis bus saistomas daugumos ES taisyklių, siekiant išlaikyti atidarytą sieną su ES nare Airija.

Parlamentarai pasveikino susitarimą kaip „pragmatišką sprendimą“, atsižvelgdami, kad griežtų pasienio patikrų procedūrų grąžinimas gali atgaivinti regioninį konfliktą.