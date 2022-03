Perrinkimo siekiantis E. Macronas pristatys savo manifestą

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas (Emaniuelis Makronas), kurio populiarumas šiuo metu yra didelis, savo dėmesį nukreipia į rinkimus ir ketvirtadienį per pirmą didelį kampanijos renginį pristatys manifestą.

Prezidento rinkimai Prancūzijoje vyks balandžio 10 dieną, bet 44 metų E. Macronas iki paskutinės įmanomos minutės neskelbė, ar sieks antros kadencijos, ir dabar turi aktyviai bendrauti su rinkėjais bei varžovais.

Ketvirtadienio renginys, apimsiantis ilgą spaudos konferenciją, yra „svarbus norint pademonstruoti, kad jis reaguoja į klausimus ir kritiką sau, taigi, realiai įsitraukia į kampaniją“, naujienų agentūrai AFP sakė vienas ministras, nenorėjęs skelbti savo pavardės.

Prezidento varžovai, kuriems po Rusijos invazijos į Ukrainą buvo sunku kaip nors pasižymėti, nuo pat metų pradžios ragino E. Macroną paskelbti savo kandidatūrą.

„Prezidentas nori būti perrinktas realiai net nepabuvęs kandidatu, be kampanijos, be debatų, be idėjų varžybų“, – antradienį skundėsi Senato pirmininkas Gerard'as Larcher (Žeraras Laršė).

„Jei nebus kampanijos, kils klausimas dėl laimėtojo teisėtumo“, – laikraščiui „Le Figaro“ sakė šis opozicinės Respublikonų partijos politikas.

E. Macronas ėmėsi svarbaus vaidmens Vakarams bandant diplomatinėmis priemonėmis sustabdyti karą Ukrainoje ir per penkias pastarąsias savaites iš viso maždaug 20 valandų kalbėjosi su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.

E. Macrono pastangos padidino jo populiarumą Prancūzijoje, kur dauguma rinkėjų atrodo pritariantys jo darbui.