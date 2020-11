Pasaulyje bendras mirčių nuo COVID-19 skaičius perkopė 1,3 mln. ribą

Nuo koronaviruso protrūkio pradžios pasaulyje mirė mažiausiai 1 303 783 žmonės, kuriems buvo patvirtinta COVID-19 liga. Bendras patvirtintų užsikrėtimo šia liga atvejų skaičius atitinka 53 380 442. Vis dėlto ekspertai teigia, kad COVID-19 liga sirgusių ir sergančių žmonių skaičius gali būti gerokai didesnis.

Europai ir JAV smogus antrajai viruso bangai, mirties atvejų vėl sparčiai daugėja.

Beveik kas penktas mirties nuo COVID-19 atvejis fiksuojamas JAV (bendras mirčių skaičius atitinka 244 345), pagal mirčių skaičių antra koronaviruso labiausiai paveikta šalimi laikoma Brazilija (164 737). Po jos rikiuojasi Indija (129 188), Meksika (97,624) ir Jungtinė Karalystė (JK) (51 304).

Rusijoje – rekordinis skaičius naujų COVID-19 atvejų

Rusijoje per praėjusią parą nustatyti 22 702 nauji koronavirusinės infekcijos COVID-19 atvejai – daugiausiai nuo pandemijos pradžios, taip pat mirė 391 anksčiau užsikrėtęs pacientas, rodo šeštadienį paskelbti šalies kovą su epidemija koordinuojančio operatyvinio štabo duomenys.

Sergamumas COVID-19 Rusijoje didėja nuo rugsėjo. Lapkričio 6-ąją per parą nustatomų užsikrėtimo atvejų skaičius pirmąkart viršijo 20 tūkst., o penktadienį jis priartėjo prie 22 tūkstančių.

Didžiausias sergamumas tebefiksuojamas Maskvoje: per praėjusią parą ten nustatyti 6 427 užsikrėtimo atvejai, mirė 69 pacientai.

Nuo epidemijos pradžios šalyje išaiškinti iš viso 1 903 253 COVID-19 atvejai, 32 834 užsikrėtusieji mirė.

Bendras ligoninėse gydytų ir pasveikusių žmonių skaičius padidėjo iki 1 425 529, iš jų 18 626 išrašyti per pastarąją parą.

Baltarusijoje nustatyti 1 248 nauji COVID-19 atvejai, šeši pacientai mirė

Baltarusijoje per pastarąją parą nustatyti 1 248 nauji koronavirusinės infekcijos atvejai, taip pat mirė šeši anksčiau užsikrėtę pacientai, šeštadienį pranešė Sveikatos apsaugos ministerija.

Ankstesnę dieną buvo skelbta apie 1 167 naujus COVID-19 atvejus.

Bendras nuo pandemijos pradžios šalyje patvirtintų koronavirusinės infekcijos atvejų skaičius išaugo iki 112 870, iš jų 1 039 buvo mirtini, informavo Sveikatos apsaugos ministerija.

Be to, per pastarąją parą iš gydymo įstaigų buvo išrašyti 767 žmonės, tad bendras ligoninėse pasveikusiųjų skaičius padidėjo iki 94 337 žmonių.

Graikijoje dėl besiplečiančios COVID-19 epidemijos uždaromos mokyklos

Graikija šeštadienį pranešė uždaranti pradines mokyklas, parengiamąsias klases ir vaikų darželius, šalyje plečiantis koronaviruso krizei, viršijančiai nacionalinės sveikatos apsaugos sistemos pajėgumus.

„Graikijos vyriausybė nusprendė sustabdyti tebeveikiančių mokyklų darbą iki lapkričio 30 dienos“, – sakoma sakoma sveikatos apsaugos ministro Vasilio Kikilijo (Vassilis Kikilias) pranešime.

„Uždaryti pradines mokyklas mums buvo mažiausiai pageidaujamas dalykas. Tai rodo, kokia rimta yra padėtis“, – pridūrė jis.

Vidurinės mokyklos buvo uždarytos nuo praeito pirmadienio; visos pamokos organizuojamos nuotoliniu būdu.

Dauguma Europos šalių, nuo rugsėjo prasidėjus COVID-19 pandemijos antrajai bangai, leido mokykloms toliau dirbti – kitaip negu per pirmąją bangą kovą ir balandį, kai švietimo įstaigos buvo uždaromos skelbiant visuotinius karantinus.

Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) rekomenduoja mokyklas uždaryti tik kraštutiniu atveju.

Nuo spalio pabaigos Graikijoje kasdien registruojamų COVID-19 pacientų mirties atvejų padaugėjo keturgubai; kai kuriomis dienomis mirdavo iki 50 užsikrėtusiųjų. Naujai fiksuojamų užsikrėtimo atvejų skaičius padvigubėjo iki maždaug 3 000 atvejų per parą.

Penktadienį iš 1 143 šalyje turimų lovų intensyviosios terapijos skyriuose buvo užimta 830.

„Ateinančios savaitės bus itin kritiškos“, – ketvirtadienį parlamente sakė Graikijos premjeras Kiriakas Micotakis (Kyriakos Mitsotakis), informuodamas įstatymų leidėjus apie planuojamą antrą nuo kovo uždarymą.

Nuo lapkričio 7 dienos sugriežtintos karantino priemonės galios iki lapkričio 30-osios, bet ekspertai neatmeta galimybės, kad jos bus pratęstos.

Nuo penktadienio vakaro visoje Graikijoje buvo įvesta komendanto valanda, galiojanti nuo 21 val. iki 5 val. vietos laiku.

19 mln. gyventojų turinčioje šalyje nuo pandemijos pradžios vasario pabaigoje mirė 997 koronavirusu užsikrėtę žmonės ir patvirtinta 69 675 COVID-19 atvejų. Dauguma jų buvo užregistruota per pastaruosius keturis mėnesius.

Labiausiai epidemija paveikė šiaurinį Salonikų miestą, antrą pagal dydį šalyje.

Ukrainoje vėl nustatyta rekordiškai daug COVID-19 atvejų

Ukrainoje ketvirtą parą iš eilės nustatyta rekordiškai daug koronavirusinės infekcijos COVID-19 atvejų – 12 524, mirė 191 pacientas, dar 4 962 užsikrėtusieji pasveiko, šeštadienį pranešė sveikatos apsaugos ministras Maksymas Stepanovas.

Ministras per „Facebook“ paskelbtoje žinutėje nurodė, kad tarp naujai nustatytų COVID-19 pacientų buvo 474 vaikai ir 496 medicinos darbuotojai. Taip pat jis pranešė, kad per praėjusią parą hospitalizuoti 1 525 žmonės.

Ankstesnis rekordinis COVID-19 atvejų prieaugis šalyje buvo užfiksuotas penktadienį, kai COVID-19 šalyje buvo patvirtinta 11 787 žmonėms.

Šalyje iki šiol nustatyti 525 175 COVID-19 atvejai, iš kurių 9 508 baigėsi pacientų mirtimi. Pasveikusiais laikomi 238 811 žmonių.