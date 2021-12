OCCRP paskelbė A. Lukašenką „metų korupcionieriumi“

Tarptautinis žurnalistinių tyrimų centras „Organised Crime and Corruption Reporting Project“ (OCCRP) paskelbė Baltarusijos autoritarinį lyderį Aliaksandrą Lukašenką 2021 „metų korupcionieriumi“ dėl jo veiklos skatinant organizuotą nusikalstamą veiklą ir korupciją.

Apie tai centras paskelbė savo tinklalapyje pirmadienį.

„Tai buvo korupcijos vešėjimo metai, bet Lukašenka išsiskyrė iš minios“, – sakė komisijos narys, vienas OCCRP įkūrėjų Drew Sullivanas (Driu Salivanas).

Anot kitos komisijos narės, Louise Shelley (Luis Šeli) iš George'o Masono (Džordžo Meisono) universiteto, Baltarusijos autoritarinis lyderis „pasinaudojo nusikalstamais ir korumpuotais Baltarusijos valstybės tinklais, kad paskatintų masinę migraciją, vedančią į neviltį, smurtą ir begalinį žiaurumą“.

Anksčiau OCCRP „metų korupcionieriumi“ yra paskelbęs Brazilijos dešiniojo sparno prezidentą Jairą Bolsonaro (Žairą Bolsonaru) ir Maltos buvusį ministrą pirmininką Josephą Muscatą (Džozefą Muskatą). 2018 metais šis „titulas“ atiteko „Danske Bank“ dėl didelio masto pinigų plovimo per filialą Estijoje.

Šios nominacijos skelbiamos nuo 2012-ųjų.

Nuo 1994 metų Baltarusiją geležiniu kumščiu valdantis A. Lukašenka ėmėsi griežtų priemonių prieš jo režimo oponentus, kai po pernai rugpjūtį vykusių prezidento rinkimų šalyje kilo beprecedenčių protestų banga. Baltarusių opozicija ir Vakarų demokratijos tuos rinkimus laiko suklastotais.

Minsko režimas pasiuntė už grotų ar privertė išvykti iš šalies visus garsiausius valdžios kritikus.

Be to, šiemet iš Baltarusijos per Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos sieną į Europos Sąjungą pateko keletas tūkstančių migrantų, daugiausia – iš Irako. Lietuvoje ir Lenkijoje dėl migracijos krizės pasienyje įvesta ekstremalioji padėtis, buvo tiesiamos pjaunančios vielos užtvaros, sustiprinta pasienio apsauga, siekiant užkirsti kelią nelegalių migrantų srautui iš Baltarusijos.

Bendrija kaltina Baltarusijos režimą migrantų srautų organizavimu ir vadina tai hibridine agresija keršijant už bloko sankcijas Minskui dėl represijų prieš opoziciją.

Tarptautinei bendrijai griežtai sureagavus į gegužės pabaigoje įvykusį incidentą, kai Minske buvo priverstinai nutupdytas „Ryanair“ keleivinis lėktuvas ir suimtas juo skridęs baltarusių opozicijos veikėjas, A. Lukašenka pareiškė, kad nuo šiol Vakarų šalys pačios vykdys narkotikų kontrabandos ir nelegalios migracijos kontrolę.