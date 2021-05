O. Winfrey ir princas Harry kurs laidų ciklą apie psichinę sveikatą

Dokumentinio serialo „Aš, kurio nematote“ (The Me You Can’t See) premjera numatyta gegužės 21 dieną per „Apple TV+".

O. Winfrey ir Sasekso kunigaikštis „ves nuoširdžias diskusijas apie psichinę sveikatą ir emocinę pusiausvyrą, atviraus apie savo išgyvenimus ir kovas, susijusias su jų psichine sveikata“, sakoma pirmadienį paskelbtame pranešime.

„Dabar labiau nei kada nors anksčiau kyla poreikis skubiai pakeisti psichinę sveikatą gaubiantį gėdos šydą išmintini, atjauta ir nuoširdumu, – sakoma O. Winfrey pareiškime. – Savo serialu siekiama paskatinti apie tai kalbėti.“

Kartu su Lady Gaga ir G. Close projekte dalyvaus NBA žaidėjai DeMaras DeRozanas ir Langstonas Galloway (Langstonas Galovėjus), amerikiečių boksininkė Virginia „Ginny“ Fuchs (Virdžinija „Džini“ Fuks) ir virtuvės šefas Rashadas Armsteadas (Rašadas Armstedas).

„Daugelis mūsų nešiojasi kokią nors neišgydytą traumą, netektį, širdgėlą, kurios atrodo labai asmeniškos. Tačiau praėję metai mums atskleidė, kad visi išgyvename tą patį, todėl aš tikiuosi, kad šis serialas parodys, jog pažeidžiamumas yra stiprus, o ryšys (užsimezga) per empatiją, stiprybę ir sąžiningumą“, – sakoma princo Harry pranešime.

O. Winfrey ir princas Harry yra šios programos bendraautoriai ir prodiuseriai. Pranešimas apie jų bendradarbiavimą pasirodė praėjus maždaug dviem mėnesiams po pokalbių laidų vedėjos interviu su Sasekso kunigaikščiu ir jo sutuoktine Meghan (Megan).

Karališkosios šeimos narių pareigų atsisakę Harry ir Meghan visa galva pasinėrė į srautinį transliavimą, sudarė itin pelningas sutartis su „Netflix“ ir kitomis srautinio transliavimo paslaugų platformomis. Meghan taip pat įgarsino vieną dokumentinį filmą „Disney+".