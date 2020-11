Nyderlanduose griežtinamas dalinis karantinas – neveiks muziejai, kino teatrai

Šis uždarymas paveiks tokias turistų iš viso pasaulio pritraukiančias vietas kaip Van Gogho (Van Gogo) muziejus Amsterdame ir Valstybinis muziejus )(Rijksmuseum), kur saugomi daugelio olandų tapybos meistrų, įskaitant Rembrandtą (Rembrantą), kūriniai.

Nors pastarosiomis dienomis naujai registruojamų COVID-19 atvejų kiek sumažėjo, Nyderlandų vyriausybė taip pat pataria iki sausio vidurio susilaikyti nuo bet kokių kelionių į užsienio, taip pat laikytis taisyklės, kad vienas namų ūkis vienu metu gali priimti ne daugiau kaip du svečius.

„Padėtis nėra labai bloga, bet ir negerėja. Atvejų skaičius turi mažėti sparčiau“, – per spaudos konferenciją sakė M. Rutte.

„Tai sunki žinia... bet kitos išeities nėra“, – pridūrė jis.

M. Rutte sakė, kad kai kuriose šalies vietose, kur užsikrėtimo atvejų tebegausėja – pavyzdžiui, Roterdamo uostamiestyje – gali būti įvesta komendanto valanda.

Nyderlandai daug mėnesių stengėsi apsiriboti švelnesniais suvaržymais negu kaimyninės Europos šalys, bet prasidėjus antrajai COVID-19 bangai tapo viena iš žemyno valstybių, kur stebimi aukščiausi sergamumo rodikliai.

Spalio 14-ąją buvo pradėtos taikyti dalinio uždarymo priemonės: buvo nurodyta užsidaryti visiems restoranams, barams ir „kavinių“, kuriose galima įsigyti kanapių. Be to, buvo įvestas privalomas reikalavimas dėvėti kaukes.

Atrodė, kad šios priemonės pradeda duoti vaisių: pastarosiomis dienomis per savaitę užregistruotų užsikrėtimo koronavirusu atvejų skaičius sumažėjo pirmąkart per du mėnesius, o antradienį paskelbtas per parą užregistruotų COVID-19 atvejų skaičius sumažėjo iki 7 776.

Tačiau M. Rutte perspėjo, kad pažanga dar nepakankama.

„Siekiant sumažinti judėjimą ir kontaktų skaičių, visi viešai prieinami pastatai ir žmonių srautus praleidžiančios vietos – tiek patalpose, tiek lauke – bus uždaryti dviem savaitėms“, - nurodė premjeras.

„Tai taikoma teatrams ir kino teatrams, bendruomenių centrams, muziejams, zoologijos sodams ir pramogų parkams“, – aiškino jis.

Vyriausybė vėliau sakė, kad tarp uždaromų įstaigų bus ir sekso klubai.

Nyderlanduose prostitucija yra teisėta. Šalis laikosi tolerancijos politikos tokiose srityse kaip sekso paslaugos ir lengvųjų narkotikų vartojimas.