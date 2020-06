Numylėtose atostogų salose – dvigubas eksperimentas

Nėra to blogo, ko neišgydytų koronavirusas. Kad ir koks ciniškas šis namisėdų pastebėjimas, kai kuriose šalyse priverstiniai apribojimai suteikė bent laikiną atokvėpį įsisenėjusių problemų varginamai visuomenei. Pavyzdžiui, vietiniams Balearų salų gyventojams ir šį regioną pamėgusiems solidaus amžiaus poilsiautojams.

Naudojasi palankia galimybe

Nors Ispanija jau paskelbė nuo liepos 1-osios atšauksianti dėl pandemijos įvestus suvaržymus, atsiversianti ir poilsiautojams iš užsienio, Maljorkoje ir kitose Balearų salose bus taikomi ypatingi apribojimai. Anot regiono prezidentės Francinos Armengol, čia bus stengiamasi kuo ilgiau neatidaryti naktinių klubų, diskotekų ir barų.

Politikė šias įstaigas laiko potencialiais COVID-19 židiniais, kur rizika užsikrėsti, po regioną, o galiausiai – ir Europą išplatinti pavojingąjį virusą didžiausia.

"Norime garantuoti, kad poilsiauti Maljorkoje saugu", – aiškino F.Armengol, todėl jos vadovaujama regiono vyriausybė draudimų minėtoms pasilinksminimo įstaigoms neatšauks tol, kol nebus atrasta vakcina nuo koronaviruso.

Panašu, kad vietos politikai koronavirusą sumaniai išnaudoja kaip galimybę regionui atsikratyti girtaujančiųjų rojaus etiketės. F.Armengol neslepia turinti viltį, kad ši krizė galiausiai padės išguiti iš Balearų salų vakarėlius.

"Gėrimas kibirais – jau istorija", – interviu sakė regiono vadovė. Naujasis Balearų įvaizdis – kokybiškas, aplinkai palankus turizmas, galimybė patirti ypatingų sporto, kultūros ir kulinarinių įspūdžių.

Norime garantuoti, kad poilsiauti Maljorkoje saugu.

Skiepija naujas tradicijas

Dar pernai regiono vyriausybė ėmėsi priemonių, kad suvaldytų El Arenalio ir Magalufo kurortus pamėgusius jaunus britus ir vokiečius. Programa bus tęsiama, pabrėžė F.Armengol.

Jau nuo šių metų sausio minėtuose kurortuose ir Ibisos saloje esančiame Sant Antonio kurorte būtina riboti su atostogų paketu "Viskas įskaičiuota" atvykstantiems svečiams siūlomo alkoholio kiekį.

Regiono vyriausybės sprendimu, per pietus ir vakarienę kiekvienam svečiui leidžiama siūlyti tik po tris nemokamus alkoholinius gėrimus. Be to, barams ir restoranams draudžiama skelbti vadinamąsias "laimės valandas" ir kitokiu būdu piršti alkoholį, taip skatinant jo perdėtą vartojimą. Parduotuvėse draudžiama pardavinėti alkoholį nuo 21.30 val. iki 8 val., uždrausti anksčiau pamėgti turai po barus iš anksto sumokėjus sąskaitą.

Stengiantis pažaboti alkoholio padauginusius žmones ir sumažinti regiono įvaizdžiui kenkiančią nelaimingų atsitikimų statistiką, įstatymu uždrausta šokinėti iš viešbučių balkonų į baseinus. Tokio draudimo nepaisantiems svečiams gresia būti išprašytiems iš viešbučio ir, turint omenyje girtaujančio jaunimo dažnai ne itin didelę perkamąją galią, solidi 60 tūkst. eurų bauda. Viešojo maitinimo įstaigoms ir viešbučiams, nepaisantiems draudimo, gresia net 600 tūkst. bauda.

Akiniai, bikinis, kaukė

Regiono prezidentė teigia, kad Balearų salos pasirengusios naujam turizmo sezonui: sveikatos apsaugos įstaigos ir viešbučiai gali garantuoti saugų poilsį.

Tiesa, atvykstantiems svečiams dar oro uoste bus patikrinta temperatūra, o uždarose patalpose ir pamėgtose masinių susibūrimų vietose bus privaloma dėvėti kaukes.

Paplūdimyje besiilsintys žmonės turės laikytis saugaus atstumo: galima buriuotis ne didesnėmis nei penkiolikos asmenų grupėmis, iki kitos analogiškos draugijos turės būti laikomasi bent 2 m atstumo. Anot F.Armengol, atostogautojai bus ne tik raginami laikytis šių taisyklių, bet ir bus stebimi.

Pirmieji naujųjų taisyklių egzaminą laikys, o sykiu ir viso turizmo sektoriaus pasirengimą užkardyti naują epidemijos bangą išbandys atostogautojai iš Vokietijos. Jiems Balearų salos atsiveria anksčiau nei likusiems turistams, jau birželio 15-ąją.

Teigiama, kad tokį pasirinkimą lemia pirmiausiai Vokietijos gebėjimas suvaldyti pirmąją pandemijos bangą, o ne jau daug dešimtmečių skaičiuojančios tradicijos. Skaičiuojama, kad pirmoji banga bus apie 6 tūkst. turistų iš Vokietijos.

Gamta atsikvėpė

Išskyrus girtaujanti jaunimą, svečiai iš Vokietijos paprastai pageidauja kokybiško ramaus poilsio, kuriam negaili pinigų. Ar šiemet jiems atostogos pamėgtoje Maljorkoje kainuos daugiau nei įprastai, kol kas nežinia, tačiau bent jau aplinka jų lauks gerokai jaukesnė. Jei anksčiau Balearuose jau nuo gegužės vidurio šurmuliuodavo atvykėliai, šiemet jie sugužės visu mėnesiu vėliau.

Daugelyje vietų aplink Balearų salas vanduo yra visiškai skaidrus. "Nėra turistų, į jūrą iš kanalizacijos patenka daug mažiau organinių medžiagų, nebėra tiek maisto likučių bei nevalytų fekalijų iš jachtų", – po savaitę trukusios ekspedicijos dar gegužę pasakojo Jūros žinduolių fondo "Tursiops" mokslinis direktorius Txemas Brotonsas.

Skaičiuojama, kad vien per pirmąsias dvi dar kovo viduryje įvesto karantino savaites oro tarša sumažėjo 60 proc., o per pirmąsias dvi balandžio savaites Maljorkoje susidariusių atliekų kiekis sumažėjo 39 proc.

Žinoma, mokslininkai neturi iliuzijų, kad per kelias suvaržymų savaites gamta bus pastebimai apsigavusi. Idilė baigsis vos tik salose vėl pasirodys turistai.