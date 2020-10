M. Pompeo: Kinijos Konfucijaus institutai kišasi į JAV vidaus reikalus

„Šis [įstaigų tinklas] iš tikrųjų yra Kinijos komunistų partijos pasaulinės įtakos kampanijos svarbus elementas. Dabar jie kiekvieną dieną pasiekia dešimtis tūkstančių JAV moksleivių, todėl jie turi būti uždaryti. Faktiškai Konfucijaus institutai leido Kinijos komunistų partijos vyriausybei fiziškai būti mūsų vaikų mokyklų patalpose čia, Jungtinėse Valstijose. Tai nepriimtina“, – Valstybės departamentas citavo M. Pompeo interviu Indianos valstijos radijui WIBC.

Pasaulinis Konfucijaus institutų tinklas daugelio laikomas Kinijos komunistų vyriausybės minkštosios galios įrankiu, suteikiančiu bendradarbiaujantiems universitetams ir mokykloms galimybė gauti finansavimą ir dėstyti kinų kalbą bei kultūrą.

M. Pompeo sakė, kad imti Kinijos komunistų partijos pinigus, siekiant išlaikyti mokyklas, yra „nepriimtinas kompromisas“, ir pridūrė, kad žmonės privalo suprasti, kad tokiu būdu „ardoma mūsų demokratija“.

„Tai – Kinijos komunistų partijos propagandos įstaigos, ir jų neturėtų būti Amerikos švietimo įstaigose“, – pabrėžė jis.

M. Pompeo atkreipė dėmesį, kad savo propagandą JAV stengiasi skleisti ne vien Kinija, bet ir kitos šalys, įskaitant Rusiją ir Kremliaus ruporu laikomą televiziją RT.

„Kai matot ką nors iš Konfucijaus instituto kalbant apie Kinijos komunistų partijos privalumus ir didybę – turite suprasti šaltinį, – sakė jis. – Kai matote per RT kokį nors ypatingą reportažų ciklą – tai yra Rusijos poveikio operacija. Galbūt [skelbiamos naujienos] vis dėlto yra teisingos. Galbūt ten esama informacijos, bet ją reikia įvertinti labai atidžiai.“

„Šios šalys, jų lyderiai, jų žvalgybos tarnybos, kariniai aparatai, viešosios informacijos pastangos dažnai būna nukreipti, kad sukeltų realią grėsmę mūsų demokratinėms vertybėms, ir kiekvienas iš mūsų esame atsakingi būti labai atsargūs, priimdami šią informaciją kaip tikrą, kai ją matome – ar per televiziją, ar tinklalapyje, ar per mūsų telefonus, per „Twitter“, – kalbėjo valstybės sekretorius.

Rugpjūtį Valstybės departamentas pareikalavo, kad visi JAV veikiantys Konfucijaus institutai užsiregistruotų kaip užsienio agentai.