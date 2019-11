M. Pompeo: JAV kova su „Islamo valstybe“ tęsiasi

Po „Islamo valstybės“ (IS) lyderio Abu Bakro al Baghdadžio žūties JAV vyriausybė ketina tęsti kovą su džihadistais ir taip pat užkirsti kelią grupuotės sustiprėjimui kitose pasaulio dalyse.

„Mes dabar negalime sustoti“, - ketvirtadienį konferencijoje Vašingtone pareiškė valstybės sekretorius Mike‘as Pompeo.

JAV šioje kovoje ir ateityje užims lyderiaujantį vaidmenį, pabrėžė jis. „Mes privalome garantuoti, kad IS daugiau niekuomet nesustiprėtų“, - kalbėjo M. Pompeo. Džihadistai, anot jo, kelia pavojų ir už Sirijos ir Irako ribų. Kovos su IS koalicija esą dėmesį, pavyzdžiui, turi sutelkti į Vakarų Afriką ir Sahelio zoną.

„Kova su IS yra ilgas valios egzaminas“, - akcentavo M. Pompeo. Tai kova „tarp civilizacijos ir barbariškumo“. Kartu jis dar kartą paragino tarptautinius partnerius priimti atgal IS kovotojus iš savo šalių, kurie Sirijoje ir Irake buvo paimti į nelaisvę.

IS prarado savo kontroliuotas teritorijas Irake ir Sirijoje ir kariniu požiūriu laikoma įveikta. Vis dėlto, anot kovos su IS koalicijos birželio mėnesio raporto, regione vis dar yra nuo 14 000 iki 18 000 IS šalininkų, 3 000 jų – užsieniečiai.

JAV pajėgos IS lyderį A. B. al Baghddaį spalio pabaigoje susekė Sirijos šiaurės vakaruose. Čia jis buvo užspiestas tunelyje ir susisprogdino. Grupuotė vėliau patvirtino IS lyderio žūtį.