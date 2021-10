A. Lukašenkos perliukai: COVID-19 sutramdė gripą ir sumažino susirgimų onkologinėmis ligomis

Baltarusijoje privalomas kaukių dėvėjimas dėl vis prastėjančios epidemiologinės situacijos buvo įsigaliojęs spalio 9 dieną. Baltarusiai privalėjo apsaugines veido kaukes dėvėti viešose uždarose patalpose, įskaitant viešąjį transportą ir parduotuves.

Prieš savaitę A.Lukošenka per pasitarimą aptardamas koronaviruso situaciją teigė, kad koronavirusas su savo mutacijomis išlieka grėsmė visoms šalims, nepaisant to, kad jau pagamintos vakcinos ir rastos kitos priemonės kovoje su šia pandemija. Apie tai pranešė belta.by.

Baltarusijos prezidentas tvirtino, kad reikia daryti viską, kad susirgimų tempas lėtėtų. Tačiau A.Lukašenka sukritikavo idėją vakcinuoti žmones priverstinai, taip pat pasisakė prieš baudas už kaukių nedėvėjimą, prieš milicijos reidus.

„Kodėl jūs tyčiojatės iš žmonių?“, - klausė Baltarusijos vadovas ir paprašė nepykdyti baltarusių.

Spalio 22 d. Baltarusijos sveikatos apsaugos ministerija atšaukė privalomą kaukių dėvėjimą per pandemiją.

Tie, kurie pageidauja įregistruoti Vakarų vakcinas, paprasčiausiai nori išduoti šalį, emigruoti į užsienį ir dirbti Vakarams.

A.Lukošenka pareiškė, kad COVID-19 naudingas kovoje su onkologiniais susirgimais. Jo kalbą įrašė „Telegram“ kanalas „Pul Pervogo“.

A.Lukošenka išdėstė labai keistas mintis. „Koronavirusas šiame etape pristabdė gripą, žmonės gripu beveik neserga. Be to, onkologai mano, kad ir onkologinių ligonių gerokai sumažėjo. Ir tai ne dėl to, kad žmonės nesikreipia į gydytojus, o todėl, kad kažkas tai vyksta. Apsidžiaugsiu, jei bus taip, kaip su gripu“, - kalbėjo Baltarusijos prezidentas.

Jis tvirtina, kad žmones nuo koronaviruso gydyti lengviau nei nuo onkologinių ligų.

„Todėl, duok Dieve, kad COVID-19 būtų vaistas nuo onkologinių ligų“, - pridūrė A.Lukošenka.

Baltarusijoje nėra užsienietiškų vakcinų nuo koronaviruso, išskyrus rusiškas ir kiniškas.

„Tie, kurie pageidauja įregistruoti Vakarų vakcinas, paprasčiausiai nori išduoti šalį, emigruoti į užsienį ir dirbti Vakarams“, - tokius A.Lukošenkos žodžius cituoja „Telegram“ kanalas „Pul Pervogo“.