A. Lukašenkos atstovai: visi Baltarusijos vyriausybės nariai išlaikė savo postus

Atitinkamą įsaką A. Lukašenka pasirašė trečiadienį. R. Haloučankos paskyrimas dar turės būti suderintas su Nacionalinio susirinkimo (parlamento) Atstovų Rūmais.

Kitu įsaku A. Lukašenka paskyrė vyriausybės narius. Dokumentas rodo, kad visi vyriausybės nariai, taip pat jėgos žinybų vadovai, išsaugojo savo postus.

Užsienio reikalų ministru vėl paskirtas Uladzimiras Makėjus, vidaus reikalų ministru – Jurijus Karajevas, gynybos ministru – Viktaras Chreninas, Valstybės saugumo komiteto pirmininku –Valeryjus Vakulčykas, nepaprastųjų situacijų ministru – Uladzimiras Vaščanka, Valstybinio pasienio komiteto pirmininku – Anatolis Lapa.

A. Lukašenka taip pat iš naujo paskyrė Mikalajų Snapkovą pirmuoju premjero pavaduotoju, o Uladzimirą Kucharavą, Juryjų Nazaravą, Iharį Petryšenką, Aliaksandrą Subociną – premjero pavaduotojais.

Be to, iš naujo paskirti Uladzimiras Kaltovičius – antimonopolinio reguliavimo ir prekybos ministru, Ruslanas Parchamovičius – architektūros ir statybų ministru, Andrejus Chmelis – būstų it komunalinio ūkio ministru, Uladzimiras Karanikas – sveikatos apsaugos ministru, Iharis Luckis – informacijos ministru, Juryjus Bondaras – kultūros ministru, Vitalis Droža – miškų ūkio ministru, Iharis Karpenka – švietimo ministru, Siarhejus Nalivaika – mokesčių ir rinkliavų ministru.

Andrejus Chudykas vėl tapo gamtos išteklių ir aplinkos apsaugos ministru, Piotras Parchomčykas – pramonės ministru, Kanstancinas Šulganas – ryšių ministru, Ivanas Krupka – žemės ūkio ir maisto ministru, Siarhejus Kavalčukas – sporto ir turizmo ministru, Aliaksejus Auramenka – transporto ir komunikacijų ministru, Iryna Kascevič – darbo ir socialinės apsaugos ministre, Juryjus Seliviorstavas – finansų ministru, Aliaksandras Čarviakovas – ekonomikos ministru, Viktaras Karankevičius – energetikos ministru, Alehas Sližeuskis – teisingumo ministru.

Praėjusį šeštadienį A. Lukašenka pasirašė įsaką, kuriuo pavedė po prezidento rinkimų atsistatydinusiai vyriausybei toliau eiti savo pareigas.

Po ginčijamų rugpjūčio 9 dienos rinkimų, kurių laimėtoju buvo paskelbtas autoritarinis prezidentas A. Lukašenka, Baltarusijoje protestuoti į gatves išėjo šimtai tūkstančių žmonių. Protestai tęsiasi iki šiol, nors policija žiauriai ėmėsi malšinti protestus ir per pirmas keturias dienas suėmė beveik 7 tūkstančius demonstrantų, šimtus jų sužeidė guminėmis kulkomis, garsinėmis granatomis ir guminėmis lazdomis. Mažiausiai trys protestuotojai žuvo.