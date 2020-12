A. Lukašenka pranešė apie sulaikytą nusikalstamą teroristų grupę

„Neseniai mes sulaikėme (Nikolajaus) Avtuchovičiaus grupę. Niekšai paskutiniai. Dabar mes išaiškinome visus jų kanalus. Jie tonomis vežė ginklus per Ukrainą“, – sakė A. Lukašenka, lankydamasis Minsko vaikų klinikinėje infekcinėje ligoninėje.

Pasak jo, sulaikytieji „ruošė teroristinius išpuolius visoje šalyje, ir jau pradėjo įgyvendinti“ savo planus.

A. Lukašenka taip pat sakė, jog „yra dar keletas grupuočių“ besinaudojančių užsienio pagalba.

„Iš ten atsiunčia [ginklų] mums. Per Ukrainą. Per Lenkiją, Lietuvą dabar labai sunku – sieną tvirtai uždarėme. Dabar jau uždarėme ir sieną su Ukraina – pelė neperbėgs. Per Rusiją kartais [ginklai] patenka, sienos mes neturime. Bet tai jau kas kita. Mes šį klausimą griežtai kontroliuojame“, – pareiškė jis.

Baltarusijos valstybinė televizija STV gruodžio 8 dieną pranešė, kad Baltarusijos valstybės saugumo komitetas ir Vidaus reikalų ministerija sulaikė aštuonis asmenis, priklausiusius grupuotei, kaltinamai vieno milicininko namo padegimu Valkaviske ir teisėsaugos pareigūno automobilio susprogdinimu Gardine.

Šios grupės lyderiu buvo įvardintas buvęs politinis kalinys verslininkas Nikolajus Avtuchovičius. Televizija nurodė, kad tikrinant N. Avtuchovičiaus ir jam padėjusių asmenų automobilius ir garažus buvo rasta ginklų, granatų, sprogmenų, radijo stotelių.