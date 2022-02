A. Lukašenka: Baltarusija negalės krauti kalio trąšų Ukrainos uostuose

„Problema iškilo dėl baltarusiško kalio chlorido. Ir ne dėl to, kad tai kalio trąšos, o dėl to, kad tai yra 11-12 mln. tonų [per metus]. Tai didžiulė masė, kurią reikia pergabenti. Štai čia problema. Ukrainiečiai pasiūlė, mes sutikome. Vėliau atsakė, kad ne – Odesoje nekrausime. Tai yra, jie taip pat buvo sustabdyti“, – sakė jis interviu Rusijos žurnalistui Vladimirui Solovjovui.

A. Lukašenka patikslino, kad buvo svarstomas atitinkamas Ukrainos verslo atstovų pasiūlymas dėl Baltarusijos eksportuojamų kalio trąšų krovos Odesos uostuose.

Žurnalisto paklaustas, kiek greitai nuo svarstymų pradžios neigiamo atsakymo sulaukta, A. Lukašenka sakė: „Per kelias paras“.

Jo žodžiais, dabar Baltarusija tikisi, jog šie jos eksporto kroviniai bus kraunami Rusijos uostuose.

„Su Rusija kalbamės jau seniai“, – pridūrė A. Lukašenka.

Lietuvos Vyriausybė, įgyvendindama gruodžio pradžioje įsigaliojusias JAV sankcijas Baltarusijos valstybinei kalio trąšų gamintojai „Belaruskalij“, nusprendė nuo vasario nutraukti sutartį tarp „Lietuvos geležinkelių“ ir šios Baltarusijos įmonės kaip neatitinkančią nacionalinio saugumo interesų.