Londonas: prasidėjo invazija į Ukrainą

Komentuodamas pranešimus apie rusų tankus separatistų bastione Donecke, kabineto narys Sajidas Javidas antradienį stočiai „Sky News“ sakė: „Iš to galime daryti išvadą, kad prasidėjo invazija į Ukrainą“. Dėl to Londonas įves sankcijas.

Dauning Strytas prieš tai pranešė, kad Saugumo kabineto posėdyje ryte bus priimtas „išsamus sankcijų paketas, kuris įsigalios iš karto“.

„Mes nuo pat šios krizės pradžios labai aiškiai pareiškėme, kad nedelsime imtis priemonių, – sakė sveikatos ministras S. Javidas. – Europoje išaušo labai tamsi diena“.

Per pokalbį telefonu su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu britų premjeras Borisas Johnsonas naktį į antradienį pareiškė „didelį susirūpinimą“ dėl įvykių, pranešė Dauning Strytas. Esą svarstoma „tolesnė gynybinė parama“ buvusiai sovietinei respublikai, jei Kijevas to norės. Didžioji Britanija, be kita ko, yra perdavusi Ukrainai prieštankinių ginklų. B. Johnsonas pabrėžė, kad JK remia Ukrainos suverenumą ir teritorinį vientisumą, nepaisant Rusijos prezidento Vladimiro Putino veiksmų.