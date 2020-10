Koronavirusas pasaulyje: kasdien registruojama vis daugiau susirgimų ir mirčių

Izraelio aplinkos apsaugos ministrė ir premjero Benjamino Netanyahu (Benjamino Netanjahaus) partijos „Likud“ narė Gila Gamliel sekmadienį tviteryje paskelbė, kad jos testo rezultatas buvo teigiamas.

Nuo kovo mėnesio tai jau ketvirtas atvejis, kai Izraelio ministrų kabineto nariui nustatyta COVID-19.

„Jaučiuosi gerai ir tikiuosi su Dievo pagalba greitai pasveikti“, – parašė ministrė socialiniuose tinkluose.

Izraelio vyriausybė rugsėjo 18 dieną, artėjant svarbioms žydų šventėms, įvedė karantiną visoje šalyje, siekdama suvaldyti augantį koronaviruso protrūkį.

Šalyje fiksuojamas vienas didžiausių pasaulyje paros infekcijos rodiklių vienam gyventojui.

Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, nuo pandemijos pradžios Izraelyje koronavirusu užsikrėtė daugiau kaip 264 000 žmonių, o mirė beveik 1 700.

JK premjeras prognozuoja, kad su koronavirusu susijusi padėtis blogės iki kito pavasario

Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Borisas Johnsonas (Borisas Džonsonas) mano, kad ateinančią žiemą su koronaviruso pandemija susijusi padėtis gali tapti gerokai sudėtingesnė, tačiau pavasarį ji turėtų reikšmingai pagerėti.

„Turiu nuoširdžiai pripažinti, kad iki Kalėdų su viruso plitimu susijusi padėtis gali būti sudėtinga bei tokia išlikti ir po švenčių“, – BBC televizijai duotame interviu teigė B. Johnsonas.

Vis dėlto jis pažymėjo: „Jei kalbėsite su mokslininkais, beveik visi jie laikosi nuomonės, kad iki pavasario padėtis kardinaliai pasikeis, o mes jau būsime visai kitokiame pasaulyje – tai yra įprastas tokios pandemijos ciklas“.

JAV Baltimorės mieste įsikūrusio Johnso Hopkinso (Džonso Hopkinso) universiteto duomenimis, sekmadienio rytą Jungtinėje Karalystėje fiksuotų COVID-19 atvejų skaičius padidėjo iki 482 654. Virusas Jungtinėje Karalystėje pražudė 42 407 žmones.

Šeštadienį buvo užfiksuotas rekordinis – 12 872 – paros užsikrėtimo šalyje per visą pandemijos laikotarpį skaičius. Penktadienį šalyje užregistruoti 6 968 užsikrėtimo atvejai.

Ukrainoje kasdien užregistruojama per 4 tūkst. naujų COVID-19 atvejų

Ukrainoje per praėjusią parą nustatyta 4 140 naujų koronavirusinės infekcijos atvejų, sekmadienį pranešė atsaką į epidemiją koordinuojanti Nacionalinio saugumo ir gynybos taryba.

Šeštadienį buvo pranešta apie rekordinį nuo pandemijos pradžios naujų užsikrėtimo atvejų skaičių – 4 661. Penktadienį pranešta apie 4 633, o spalio 1-ąją – apie 4 069 naujus atvejus. Daugiau kaip 4 tūkst. naujų atvejų užregistruota ir rugsėjo 30-ąją: 4 027.

Sekmadienį ryte pranešta, kad per praėjusią parą mirė 44 anksčiau užsikrėtę žmonės, o 1 370 pacientų pasveiko.

Nuo pandemijos pradžios Ukrainoje nustatyti iš viso 226 462 užsikrėtimo koronavirusu atvejai, 4 397 užsikrėtę asmenys mirė, 100 107 pasveiko.

Šiuo metu šalyje COVID-19 serga 121 958 žmonės – 2 726 daugiau negu ankstesnę dieną.

Daugiausia naujų atvejų užregistruota Charkivo srityje (414) sostinėje Kijeve (407) ir Donecko srityje (323).

Rusijoje – beveik 10,5 tūkst. naujų COVID-19 atvejų, 107 žmonės mirė

Rusijoje per pastarąją parą nustatyti 10 499 nauji koronavirusinės infekcijos COVID-19 atvejai, 107 anksčiau užsikrėtę žmonės mirė, rodo sekmadienį paskelbti šalies kovą su epidemija koordinuojančio operatyvinio štabo duomenys.

Per parą užregistruojamų užsikrėtimo koronavirusu atvejų skaičius Rusijoje auga nuo rugsėjo pradžios, kai šis skaičius viršijo 5 tūkstančius. Rugsėjo 19-ąją paros skaičius pirmą kartą nuo liepos viršijo 6 tūkstančius. Rugsėjo 25-ąją paros skaičius viršijo 7 tūkst., o rugsėjo 28-ąją – 8 tūkst. ribą.

Spalio 2-ąją pirmą kartą nuo gegužės buvo peržengta 9 tūkst. atvejų riba, o spalio 3-iąją šalyje užregistruoti 9 859 nauji koronavirusinės infekcijos COVID-19 atvejai, 174 anksčiau užsikrėtę žmonės mirė.

Daugiausiai naujų atvejų tebefiksuojama Maskvoje: per parą Rusijos sostinėje užregistruoti 3 327 užsikrėtimo ir 29 mirties atvejai.

Nuo epidemijos pradžios Rusijoje nustatytas iš viso 1 215 001 COVID-19 atvejis, 21 358 užsikrėtę žmonės mirė.

Iš gydymo įstaigų per praėjusią parą išrašyti 3 284 pacientai. Bendras ligoninėse gydytų ir pasveikusių žmonių skaičius padidėjo iki 979 143.

Baltarusijoje auga per parą užregistruojamų COVID-19 atvejų skaičius

Baltarusijoje per praėjusią parą patvirtinti 443 nauji koronavirusinės infekcijos COVID-19 atvejai, mirė šeši anksčiau užsikrėtę žmonės, sekmadienį pranešė Sveikatos apsaugos ministerija.

Per parą užregistruojamų COVID-19 atvejų skaičius auga kelias dienas iš eilės. Šeštadienį šalyje buvo patvirtintas 431 užsikrėtimo atvejis, spalio 2-ąją – 402, o spalio 1-ąją – 388 užsikrėtimo atvejai.

Nuo epidemijos pradžios testais patvirtintų užsikrėtimo atvejų skaičius padidėjo iki 80 295.

Per visą infekcijos plitimo laikotarpį šalyje mirė 857 koronavirusu užsikrėtę žmonės.

Iš gydymo įstaigų per praėjusią parą išrašytas 91 pacientas, sirgęs COVID-19. Bendras ligoninėse gydytų ir pasveikusių žmonių skaičius padidėjo iki 75 . 239.

Šalyje atlikta 1 936 540 testų koronavirusinei infekcijai nustatyti.

Indijoje nustatytų užsikrėtimo koronavirusu atvejų skaičius viršijo 6,5 mln.

Indijoje nustatytų užsikrėtimo koronavirusu atvejų skaičius per parą padidėjo 75 829 ir pasiekė 6 549 373. Tai sekmadienį pranešė šalies Sveikatos apsaugos ir šeimos gerovės ministerija.

Mirčių skaičius per parą išaugo 940 ir pasiekė 101 782. Per pastarąsias 30 dienų Indijoje tik antrą kartą per 24 valandas užfiksuota mažiau kaip 1 tūkst. mirčių nuo koronaviruso.

Indija užima antrąją vietą pasaulyje pagal infekuotųjų skaičių, nusileisdama tik Jungtinėms Valstijoms (7 383 244). Šalis pagal mirčių skaičių yra trečioji pasaulyje po JAV (209 399) ir Brazilijos (145 987).

Nuo koronaviruso labiausia nukentėjusios Indijos valstijos – Maharaštra (1 430 861 infekuotasis), Andhra Pradešas (713 014) ir Karnataka (630 516).

Lenkijoje nuo epidemijos pradžios koronavirusu užsikrėtė daugiau kaip 100 tūkst. žmonių

Lenkijoje koronavirusu užsikrėtusių žmonių skaičius jau viršijo 100 tūkst. Tai sekmadienį pranešė šalies Sveikatos apsaugos ministerija.

Žinybos duomenimis, per pastarąsias 24 valandas Lenkijoje nustatyti 1 934 nauji užsikrėtimo koronavirusu atvejai, mirė 26 infekuotieji.

Iš viso nuo kovo 4 d., kai Lenkijoje buvo užfiksuotas pirmasis Covid-19 atvejis, koronavirusas diagnozuotas 100 074 žmonėms, 2 630 infekuotųjų mirė, 73 003 pacientai pasveiko.

Iki šiol Lenkijoje atlikta apie 3,4 mln. testų dėl koronaviruso.

Infekcijos plitimas šalyje smarkiai paspartėjo praėjusią savaitę, kai kiekvieną parą koronavirusas buvo diagnozuojamas daugiau kaip 1 tūkst. žmonių. Antirekordas buvo užfiksuotas spalio 3 d. – per parą buvo nustatyti 2 367 užsikrėtimo atvejai.

Lenkijoje kovo viduryje buvo paskelbtas epidemijos režimas, kuris tebegalioja iki šiol. Svarbiausias reikalavimas – laikytis socialinio 2 metrų atstumo ir dėvėti apsaugines kaukes.

Sakartvele vėl užfiksuotas per parą nustatytų užsikrėtimo koronavirusu atvejų skaičiaus antirekordas

Pastarąją parą Sakartvele nustatytų užsikrėtimo koronavirusu atvejų skaičius padidėjo 554 – tai rekordinis rodiklis nuo pandemijos pradžios.

Kaip pranešama sekmadienį vyriausybiniame tinklalapyje, informuojančiame gyventojus apie infekcijos plitimą, bendras infekuotųjų skaičius šalyje pasiekė 8 118.

Trijų ankstesnių parų rodikliai taip pat buvo rekordiniai ir vis augo: spalio 3 d. buvo pranešta apie 471 naują atvejį, spalio 2 d. – apie 453, o spalio 1 d. – apie 448.

Nuo pandemijos pradžios Sakartvele koronaviruso aukomis tapo 50 žmonių.

3,7 mln. gyventojų turinčioje šalyje atlikti 656 788 testai dėl COVID-19.