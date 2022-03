Kinijos prezidentas: šalis toliau laikysis nulinės tolerancijos COVID-19 strategijos

„Privalome visada ir toliau pirmiausia rūpintis žmonėmis ir gyvybėmis, laikytis mokslinio tikslumo bei nulinės dinamikos, taip pat kuo greičiau pažaboti epidemijos plitimą“, – sakė Xi Jinpingas. Jį citavo valstybinis transliuotojas CCTV.

Kalbėdamas aukščiausių Kinijos lyderių susitikime prezidentas sakė, kad Kinija privalo „pakelti moksliniu požiūriu tikslios (ligos) prevencijos ir kontrolės lygį bei nuolat optimizuoti ligos kontrolės priemones“.

Vos prieš tris savaites Kinija – viena paskutinių valstybių pasaulyje, kuri vis dar stengėsi izoliuoti kiekvieną COVID-19 atvejį – per dieną pranešdavo apie mažiau nei 100 naujų užsikrėtimo atvejų, tačiau per pastarąją savaitę šis skaičius išaugo dešimteriopai ir viršijo 1 000 per dieną.

Kinijai, kur 2019 metų pabaigoje Uhane pirmiausiai buvo aptiktas pandeminis koronavirusas, iš esmės pavyko griežtomis priemonėmis suvaldyti COVID-19 plitimą. Jau daugiau nei metai šalis neregistravo nė vieno mirties dėl COVID-19 atvejo.

Tačiau dabar plintanti itin užkrečiama omikron atmaina meta rimtą iššūkį Kinijos nulinės tolerancijos COVID-19 politikai. Paskelbtas karantinas viename iš didžiausių 17,5 mln. gyventojų turinčiame Šendženo mieste ir kitur, daugelyje kitų miestų galioja griežti suvaržymai.

Xi Jinpingas taip pat paragino šalį „stiprinti svarbiausias technologines sritis, tokias kaip vakcinacija, greitieji tyrimai ir vaistų tyrimai“, kad būtų galima „tiksliau“ pažaboti virusą.

Pasak prezidento, reikia sustiprinti „prevencijos ir kontrolės rekomendacijas“ smarkiai paveiktose vietovėse ir „greitai suvaldyti vietinius protrūkius“, skelbė CCTV.

Jis taip pat pabrėžė, kad būtina sugriežtinti prevencines priemones uostuose, per kuriuos atvykstama į šalį, padaugėjus įvežtinių COVID-19 atvejų.