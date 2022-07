Kandidatų į JK lyderius televizinių debatų atsisakyta: bijo žalos torių įvaizdžiui

Penki likę kandidatai – Rishi Sunakas (Rišis Sunakas), Liz Truss (Liz Tras), Kemi Badenoch (Kemi Badenok), Penny Mordaunt (Peni Mordont) ir Tomas Tugendhatas (Tomas Tugenhatas) – antradienį vakare turėjo dalyvauti trečiuose televiziniuose debatuose.

Tačiau buvęs iždo kancleris R. Sunakas ir užsienio reikalų sekretorė L. Truss iš jų pasitraukė, pranešė debatus turėjusi surengti televizija „Sky News“.

„Konservatorių parlamentarai, kaip teigiama, yra susirūpinę dėl debatų daromos žalos Konservatorių partijos įvaizdžiui, atskleidžiant nesutarimus ir susiskaldymą partijoje“, – sakoma televizijos pareiškime.

Konservatorių parlamentarai rengia virtinę balsavimų – po jų turi likti tik du pretendentai į partijos lyderius ir, tuo pačiu, JK ministro pirmininko postą. Tuomet lyderį iš dviejų kandidatų rinks visi partijos nariai.

Per pirmadienio parlamentarų balsavimą, prasidėsiantį 16 val. Grinvičo (19 val. Lietuvos) laiku, mažiausiai balsų turėtų gauti T. Tugendhatas. Balsavimo rezultatus ketinama paskelbti po 19 val. Grinvičo (22 val. Lietuvos) laiku.

Ministras pirmininkas Borisas Johnsonas (Borisas Džonsonas) liepos 7 dieną paskelbė, kad pasitraukia iš Konservatorių partijos lyderio posto. Tokį žingsnį jis žengė po maišto vyriausybėje dėl jo skandalų lydimo valdymo.

B. Johnsonas lieka ministro pirmininko poste iki rugsėjo 5 dienos, kai turi būti paskelbtas jo įpėdinis.

Per dvejus ankstesnius televizinius debatus – per „Channel 4“ penktadienį ir per ITV sekmadienį – kandidatai daug ginčijosi dėl to, ar mažinti mokesčius siekiant palengvinti didžiulę pragyvenimo krizę.

Sekmadienio debatai buvo piktesni, kandidatai skatinti tiesiogiai kritikuoti vienas kitą ir vienas kito pasiūlymus.

R. Sunakas kritikavo L. Truss dėl balsavimo prieš „Brexitą“, ankstesnės narystės Liberalų demokratų partijoje ir pozicijos mokesčių klausimu.

L. Truss savo ruožtu reiškė abejones dėl R. Sunako vadovavimo ekonomikai.

K. Badenoch užsipuolė P. Mordaunt dėl jos pozicijos torių dešiniesiems svarbiu translyčių teisių klausimu.

Paulas Goodmanas (Polas Gudmanas) iš įtakingos interneto svetainės „ConservativeHome“ šiuos debatus pavadino „politine „Bado žaidynių“ versija“ – pagal filmus „Bado žaidynės“ (The Hunger Games).

„Torių parlamentarai ir aktyvistai bus su siaubu stebėję, kaip keli kandidatai išpila vienas ant kito srutų kibirus“, – rašė P. Goodmanas.

Jis taip pat klausė, kodėl kandidatai sutiko dalyvauti ir viešai kritikuoti vyriausybės, kurioje jie visi, išskyrus vieną, dirbo, veiksmus ar politiką, nors kaip ministrai ją rėmė.

Pagrindinė opozicinė Leiboristų partija paragino B. Johnsoną iškart pasitraukti.

Partijos lyderis Keiras Starmeris (Kiras Starmeris) kandidatų pasitraukimą iš debatų pavadino ženklu, rodančiu, kad Konservatorių partija „neturi idėjų ir tikslo“.

„Pasitraukimas iš televizijos debatų, kai nori būti ministras pirmininkas, nerodo labai didelio pasitikėjimo“, – pridūrė jis.