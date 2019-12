Kalėdų proga popiežius Pranciškus pasiuntė besąlygiškos meilės žinią

„Gali būti, kad laikotės klaidingų idėjų, kad esate visiškai sujaukę padėtį, bet Viešpats jus tebemyli“, – sakė pontifikas žmonėms, susirinkusiems Vatikane į Piemenėlių mišias Šv. Petro bazilikoje.

Argentinietis popiežius taip pat pabrėžė „besąlygišką“ meilę, bet šiais metais ėmėsi pastangų, kad nebebūtų nutylimi pedofilijos incidentai, Katalikų Bažnyčią sukrėtus tūkstančiams pranešimų apie kunigų vykdyto lytinio išnaudojimo atvejus visame pasaulyje ir kaltinimų, kad aukšto rango dvasininkai šiuos nusikaltimus dangstė.

Šį mėnesį Pranciškus panaikino popiežiškosios paslapties taisyklę seksualinio išnaudojimo bylose, anot kritikų, trukdžiusią kunigams ir nukentėjusiems pranešti apie netinkamą elgesį. Gegužę jis paskelbė itin svarbų įpareigojimą žinantiems apie lytinį išnaudojimą pranešti apie šį elgesį savo vyresniesiems.

Pranciškus trečiadienį vidurdienį jau septintą kartą per savo pontifikatą aukos tradicines Kalėdų mišias Šv. Petro aikštėje, per kurias paskelbs kalbą „Urbi et Orbi“ („Miestui ir pasauliui“).

Tuo metu tūkstančiai palestiniečių ir atvykėlių iš svetur antradienį susirinko Izraelio okupuoto Vakarų Kranto mieste Betliejuje, gerbiamame krikščionių kaip Jėzaus gimimo vieta.

Keli šimtai maldininkų buvo susirinkę Kristaus Gimimo bažnyčioje per vidurnakčio mišias, kuriose taip pat dalyvavo palestiniečių prezidentas Mahmudas Abbasas (Mahmudas Abasas). Dar šimtai stebėjo ceremoniją per ekranus, pastatytus prie šventovės.