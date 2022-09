JT smerkia tragišką ir gėdingą Talibano draudimą mergaitėms lankyti mokyklą

2021 metų rugsėjo 18 dieną, kelios savaitės po to, kai valdžią Afganistane perėmė Talibanas, griežtosios linijos islamistai vėl atvėrė vidurines mokyklas berniukams, tačiau uždraudė mergaitėms lankyti pamokas.

Praėjus dar keliems mėnesiams, kovo 23-iąją, Švietimo ministerija nurodė atidaryti vidurines mokyklas mergaitėms, tačiau vos po kelių valandų Talibano vadovybė įsakė vėl jas uždaryti.

Nuo to laiko visoje šalyje daugiau nei milijonas paauglių mergaičių neteko galimybės mokytis, tvirtina Jungtinių Tautų pagalbos misija Afganistane (UNAMA).

„Tai tragiškos, gėdingos metinės, kurių buvo įmanoma visiškai išvengti“, – pareiškime sakė UNAMA vadovo pareigas einantis Markusas Potzelis (Markusas Pocelis).

„Tai daro didžiulę žalą mergaičių kartai ir paties Afganistano ateičiai“, – sakė jis ir pridūrė, kad šis draudimas neturi analogų pasaulyje.

JT vadovas Antonio Guterresas (Antoniju Guterišas) paragino Talibaną atšaukti šį draudimą.

„Metai prarastų žinių ir galimybių, kurių jos niekada neatgaus“, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė A. Guterresas.

„Mergaitės turi būti mokykloje. Talibanas turi jas įleisti atgal“, – pridūrė jis.

Keli Talibano pareigūnai teigia, kad draudimas yra laikinas, tačiau jie taip pat pateikė daugybę pasiteisinimų, kodėl uždarytos mokyklos: nuo lėšų trūkumo iki laiko, reikalingo mokymo programai pertvarkyti pagal islamo principus.

Anksčiau šį mėnesį vietos žiniasklaida citavo švietimo ministrą, kuris teigė, kad tai kultūrinė problema, nes daugelis kaimo žmonių esą nenori, kad jų dukterys lankytų mokyklą.

Pernai rugpjūčio 15 dieną, po chaotiško JAV vadovaujamų užsienio pajėgų išvedimo, Talibanas užėmė Kabulą ir sugrįžo į valdžią.

Nors talibai žadėjo, kad šįkart jų valdymas bus nuosaikesnis, palyginti su 1996–2001 metų režimu, tačiau per pirmuosius mėnesius nuo sugrįžimo į valdžią grąžino daugelį suvaržymų, panaikindami nedidelius laimėjimus moterų teisių srityje, pasiektus po to, kai 2001 metais per JAV vadovautą invaziją buvo nuverstas ankstesnis Talibano režimas.

Talibanas verčia moteris laikytis griežtų elgesio taisyklių. Be kita ko, islamistų režimas uždraudė moterims eiti daugelį pareigų viešajame sektoriuje.

Talibai taip pat paskelbė įsaką, kad moterys viešumoje turi uždengti visą kūną, įskaitant veidą, geriausia – tradicine burka

Dėl šeimų ir genčių lyderių spaudimo kai kurios mergaičių vidurinės mokyklos liko atidarytos provincijose, esančiose atokiau nuo centrinės valdžios bazių Kabule ir Kandahare.