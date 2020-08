JAV valstybės sekretorius atvyks į Lenkiją aptarti karių perkėlimo

M. Pompeo taip pat žada apsilankyti Čekijoje, Slovėnijoje ir Austrijoje. Savaitę truksianti kelionė prasidės rugpjūčio 11-ąją. Manoma, kad per šiuos valstybės sekretoriaus užsienio vizitus daug dėmesio bus skiriama Kinijos įtakos apribojimui.

„Tikiuosi, tai bus labai svarbi ir produktyvi kelionė“, – žurnalistams sakė M. Pompeo.

Lenkų prezidentas Andrzejus Duda (Andžejus Duda) praėjusį mėnesį nedidele persvara užsitikrino antrą kadenciją valstybės vadovo poste, o per savo kampaniją, be kita ko, lygino „LGBT ideologiją“ su komunizmu.

Be to, kelios dienos iki antrojo rinkimų turo jis apsilankė Vašingtone ir tapo pirmuoju Baltųjų rūmų šeimininko Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) svečiu per koronaviruso pandemiją.

Iš Vokietijos, kurių lyderės Angelos Merkel ir JAV prezidento D. Trumpo santykiai yra įtempti, dalį karių išvedančios Jungtinės Valstijos stiprina karinį bendradarbiavimą su Lenkija.

Liepą Pentagonas pranešė, kad JAV išsiųs apie 6 400 savo karių iš Vokietijos namo, o dar beveik 5 600 jų perkels į kitas NATO šalis, įskaitant Italiją ir Belgiją.

Lenkijos gynybos ministras Mariuszas Blaszczakas (Marjušas Blaščakas) nurodė, kad Vašingtonas dislokuos mažiausiai tūkstantį karių jo šalyje, kuri tvirtai palaiko NATO dėl savo susirūpinimo dėl kaimynės Rusijos.

Be to, M. Pompeo siekia sumažinti Kinijos įtaką pasaulyje ir ragina sąjungininkes vengti „Huawei“, tvirtindamas, kad ši technologijų bendrovė dėl savo ryšių su Pekinu kelia grėsmę saugumui.

JAV valstybės sekretorius yra pažadėjęs labiau koncentruotis į Vidurio ir Rytų Europą, Rusijai veikiant vis ryžtingiau.

Birželį Čekija iš šalies išsiuntė du rusų diplomatus dėl melagingo pranešimo apie neva planuojamą čekų politikų apnuodijimą už vieno sovietų maršalo statulos pašalinimą. Rusija sakė, kad šis Prahos sprendimas neturi jokio pagrindo ir taip pat išsiuntė du čekų diplomatus.