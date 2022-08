JAV prezidentas susirūpinęs dėl naujų Kinijos karinių pratybų prie Taivano

Anksčiau pirmadienį Pekinas pranešė surengęs naujų karinių pratybų netoli autonominės salos, nepaisydamas raginimų baigti jau kelias dienas vykdomus manevrus, kurie yra atsakas į JAV Atstovų Rūmų pirmininkės Nancy Pelosi (Nensi Pelouzi) vizitą Taivane, išprovokavusį Kinijos įtūžį.

Planuota, kad didžiausios kada nors Kinijos surengtos karinės pratybos baigsis sekmadienį.

„Nesu sunerimęs, bet esu susirūpinęs, kad jie tai šitiek tęsia. Visgi nemanau, kad jie ketina nuveikti kažką daugiau negu daro“, – J. Bidenas sakė žurnalistams Doverio oro pajėgų bazėje.

N. Pelosi praeitą savaitę tapo aukščiausio rango renkama JAV pareigūne, apsilankiusia Taivane per pastaruosius 25 metus. Šis vizitas įsiutino Pekiną, laikantį salą neatsiejama savo teritorijos dalimi ir žadantį kada nors ją susigrąžinti, net jei teiktų panaudoti jėgą.

Po amerikiečių pareigūnės vizito Kinija nutraukė virtinę derybų ir bendradarbiavimo su Jungtinėmis Valstijomis sutarčių, įskaitant bendradarbiavimą klimato kaitos ir gynybos klausimais.

Be to, Pekinas per pratybas naudojo naikintus, karo laivus ir balistines raketas. Anot ekspertų, šie manevrai yra salos blokados ir įsiveržimo į ją repeticija.

JAV ir kitos demokratinės valstybės piktai reagavo į Kinijos manevrų mastą ir intensyvumą. Taibėjus pirmadienį taip pat pasmerkė Pekiną dėl sprendimo pratęsti pratybas.

Vašingtonas laikosi „strateginio dviprasmiškumo“ politikos dėl klausimo, ar įsikištų karinėmis priemonėmis, jeigu Kinija iš tikrųjų įsiveržtų į Taivaną.

Jungtinės Valstijos oficialiai palaiko „Vienos Kinijos“ politiką – pripažįsta Pekino suverenitetą Taivane, bet nepritaria jokiam jėgos naudojimui siekiant pakeisti status quo.