JAV prezidentas palankiai vertina susitarimą dėl kai kurių įkaitų paleidimo

„Nepaprastai džiaugiuosi, kad kai kurios iš šių drąsių sielų (...) galės susijungti su savo šeimomis, kai šis susitarimas bus visiškai įgyvendintas“, – Baltųjų rūmų išplatintame pranešime sakė J. Bidenas.

Jis padėkojo Kataro ir Egipto vadovams už ryžtingą vadovavimą siekiant susitarimo dėl paliaubų. Jis taip pat pasveikino Izraelį, sutikusį padaryti ilgesnę pertrauką kovose Gazos Ruože, kad būtų galima pristatyti humanitarinę pagalbą.

Prezidentas pažymėjo, kad spalio pabaigoje intensyvių diplomatinių veiksmų dėka buvo paleisti du įkaitais laikyti amerikiečiai.

„Šiandienos susitarimas turėtų grąžinti namo dar daugiau amerikiečių įkaitų, ir aš nesustosiu, kol jie visi bus paleisti“, – nurodė jis.

Trečiadienį buvo paskelbtos keturių dienų paliaubos – tai pirmas didelis diplomatinis proveržis nuo daugiau nei prieš šešias savaites trunkančių kovų pradžios.

Kataras taip pat patvirtino, kad pagal susitarimą, kuriam jis tarpininkavo, palestiniečių kovotojai turėtų paleisti 50 moterų ir vaikų, įkaitais paimtų per spalio 7 dienos išpuolį, per kurį, Izraelio pareigūnų teigimu, žuvo 1,2 tūkst. žmonių, daugiausia civilių.

Aukšto rango JAV pareigūnas sakė, kad trys amerikiečiai, įskaitant trimetę Abigail Mor Idan (Ebigeil Mor Idan), yra tarp 50 žmonių, kuriuos „Hamas“ pradės palaipsniui paleidinėti ketvirtadienį.

J. Bidenas sakė, jog ir toliau palaikys glaudžius ryšius su Kataro šeichu Tamimu bin Hamadu al Thani (Tamimu bin Hamadu Taniu) ir Egipto prezidentu Abdel Fattahu al Sisi (Abdel Fatahu Sisiu), kad susitarimas būtų visiškai įgyvendintas.

„Svarbu, kad visi šio susitarimo aspektai būtų visiškai įgyvendinti“, – pridūrė prezidentas.

JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas (Entonis Blinkenas) nurodė, kad susitarimas dėl įkaitų buvo „nenuilstamos diplomatijos ir nepaliaujamų Departamento ir visos Jungtinių Valstijų vyriausybės pastangų rezultatas“.

„Nors šis susitarimas žymi didelę pažangą, mes nesustosime, kol „Hamas“ ir toliau laiko įkaitus Gazos [Ruože]“, – sakė jis.

Nors Kataras ir atliko svarbų vaidmenį tarpininkavimo procese, su anonimiškumo sąlyga kalbėjęs aukšto rango JAV pareigūnas teigė, kad Egiptas turėjo didelę įtaką sudarant susitarimus su „Hamas“.

„Nenoriu nuvertinti egiptiečių vaidmens, kurį jie suvaidino svarbiais momentais“, – nurodė pareigūnas.

Kinija, Prancūzija sveikina Izraelio ir „Hamas“ susitarimą dėl paliaubų

Kinija ir Prancūzija trečiadienį pasveikino Izraelio ir „Hamas“ susitarimą dėl paliaubų, abiem pusėms susitarus dėl keturių dienų humanitarinės pertraukos mainais į 50 įkaitų paleidimą Gazos Ruože.

„Mes sveikiname atitinkamų šalių pasiektą laikiną paliaubų susitarimą ir tikimės, kad jis padės palengvinti sunkią humanitarinės krizės padėtį, deeskaluoti konfliktą ir sumažinti įtampą“, – per reguliarią spaudos konferenciją sakė Užsienio reikalų ministerijos atstovė spaudai Mao Ning.

Prancūzija trečiadienį irgi palankiai įvertino Izraelio ir „Hamas“ paliaubų susitarimą, pasidžiaugė Kataro darbu užtikrinant susitarimą ir pareiškė, kad tikisi, jog tarp paleistų įkaitų bus ir Prancūzijos piliečių.

„Tikimės, kad tarp įkaitų, kuriuos „Hamas“ išlaisvins, yra prancūzų“, – per radiją „France Inter“ sakė užsienio reikalų ministrė Catherine Colonna (Katrin Kolona), pridūrusi, kad „mes to tikimės ir to siekiame“.