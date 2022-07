JAV paskelbė naujų sankcijų rusams dėl kišimosi į rinkimus

Iždo departamentas pareiškime nurodė, kad šie asmenys ir organizacijos rinko lėšas ir skleidė dezinformaciją siekdami sutrikdyti Amerikos rinkimų procesą ir buvo veikiami Rusijos žvalgybos, kad „skaldytų šalį ar didintų jos susiskaldymą“.

Vienas iš nurodytų asmenų, kuriam taip pat gresia kriminaliniai kaltinimai, yra susijęs su organizacija, kuriai jau taikomis sankcijos už pastangas paveikti 2016 metų prezidento rinkimus, į prezidento postą iškėlusius Donaldą Trumpą (Donaldą Trampą).

„Kremlius ne kartą siekė sukelti pavojų ir pakenkti mūsų demokratiniams procesams ir institucijoms“, – sakė iždo sekretoriaus pavaduotojas terorizmo ir finansinės žvalgybos klausimams Brianas Nelsonas (Brajenas Nelsonas).

„Jungtinės Valstijos tęs platų darbą, kad atremtų šias pastangas ir apsaugotų mūsų demokratiją nuo Rusijos kišimosi“, – sakė jis.

Naujausių sankcijų taikiniai yra Aleksandras Viktorovičius Jonovas, jo organizacija „Rusijos antiglobalistinis judėjimas“ (Antiglobalistskoje dviženije Rossii, AGMR) ir jos interneto svetainė, taip pat A. Jonovo svetainė „STOP-Imperialism“, Natalja Valerjevna Burlinova ir jos organizacija „Visuomenės iniciatyvų paramos ir plėtros centras – Kūrybinga diplomatija“ (Center for Support and Development of Public Initiative Creative Diplomacy, PICREADI).

Be savo paties „piktybinės įtakos darbotvarkės“ A. Jonovas bendradarbiauja su Jevgenijumi Viktorovičiumi Prigožinu ir jo „Projekt Lachta“, kuriems taikomos sankcijos už pastangas pakenkti 2016 metų rinkimams, sakoma Iždo departamento pranešime.

Pastaruoju metu A. Jonovas ir J. Prigožinas aiškinosi galimybes „tiesiogiai paremti vieną konkretų kandidatą vienuose 2022 metų JAV gubernatoriaus rinkimuose“ ir bandė skleisti dezinformaciją, kad sutrikdytų rinkimų procesą.

Teisingumo departamentas taip pat paskelbė kriminalinius kaltinimus A. Jonovui dėl „susimokymo, kad JAV piliečiai veiktų kaip neteisėti Rusijos vyriausybės agentai“. Jei būtų nuteistas, jam grėstų įkalinimas iki penkerių metų.

„Slaptos užsienio vyriausybės pastangos paveikti Amerikos rinkimus ir politines grupes kelia grėsmę mūsų demokratijai, skleidžiant dezinformaciją, nepasitikėjimą ir chaosą“, – sakė generalinio prokuroro pavaduotojas Kennethas A. Polite'as (Kenetas A. Polaitas) jaunesnysis.

Iždo departamentas taip pat paskelbė sankcijas A. Jonovo kompanijai „Jonov Transkontinental“, veikiančiai Irane, Venesueloje ir Libane.

N. Burlinovos PICREADI gauna finansavimą iš Rusijos vyriausybės ir žvalgybos tarnybų, sekančių metinio viešo politikos renginio „Meeting Russia“ dalyvius. Šioje konferencijoje dalyvauja „ateities lyderiai“ universitetuose, analitiniuose centruose, žiniasklaidoje, privačiajame sektoriuje ir vyriausybės institucijose, sakoma pareiškime.

Pagal Iždo departamento sankcijas turi būti areštuotas bet koks JAV esantis šių asmenų ir organizacijų turtas, Amerikoje įsikūrusioms kompanijoms draudžiama turėti su jais bet kokių finansinių reikalų.