Japonija: olimpinei čempionei bus pakeistas medalis, kurį krimstelėjo Nagojos meras

Tai ketvirtadienį pranešė naujienų agentūra „Kyodo“.

Incidentas įvyko praėjusią savaitę per renginį, kuriame buvo pagerbta 20-metė sportininkė Miu Goto, grįžusi į gimtąjį miestą po pergalės olimpinėse žaidynėse. Per iškilmes Nagojos meras Takashis Kawamura scenoje nusiėmė kaukę, užsikabino aukso medalį ir jį sukando, pozuodamas fotografams.

Be to, kaip pranešama, miesto vadovas taip pat laidė nederamas replikas merginos adresu. Jis, be kita ko, teiravosi, ar sportininkei draudžiama užmegzti romantiškus santykius. Nagojos merija gavo daugiau kaip 7 tūkst. skundų dėl T. Kawamuros elgesio. Jis buvo apkaltintas masinių renginių pandemijos laikotarpiu taisyklių pažeidimu ir priekabiavimu.

Meras jau atsiprašė už savo elgesį. Jis taip pat susisiekė su Japonijos olimpinio komiteto vadovu Yasuhiru Yamashita ir pareiškė norįs sumokėti už naują aukso medalį.